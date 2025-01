Lotteria Italia, il Piemonte tra le protagoniste: boom di vendite in tutta Italia

Con la chiusura delle vendite ormai alle porte, la Lotteria Italia 2024 segna un record importante: circa 8,6 milioni di biglietti venduti, con un incremento del 28% rispetto ai 6,7 milioni dell’anno scorso. Un successo che conferma il valore di una tradizione consolidata, come sottolineato dall’ottimo lavoro svolto da ADM e dalla rete dei tabaccai, che hanno trainato le vendite con il 75,9% dei biglietti acquistati.

Tra le regioni, il Piemonte si distingue con un 7,2% delle vendite, pari a circa 619.200 biglietti, mantenendo una posizione significativa nel panorama nazionale. A livello complessivo, la Lombardia guida la classifica con il 16,4% (circa 1,4 milioni di biglietti), seguita dal Lazio con il 14,4% e dalla Campania con il 10,4%. Anche l’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni protagoniste con il 9,3%, mentre Toscana e Piemonte si attestano poco sotto.

Le preferenze degli italiani restano stabili: i tabaccai si confermano il canale d’acquisto principale, seguiti dai bar (22,9%) e dagli altri punti vendita (1,9%). Sul fronte della distribuzione, il 64,6% dei biglietti è stato veicolato tramite Lotterie Nazionali, il 12,3% tramite autogrill, e solo il 2% è stato acquistato online.

Anche nelle regioni meno popolose, come il Trentino-Alto Adige, la Sardegna e la Basilicata, si registra un incremento, con percentuali che vanno dall’1,4% allo 0,8%. "Questi dati dimostrano come la Lotteria Italia continui a essere un appuntamento irrinunciabile per milioni di italiani, capace di unire tradizione e partecipazione" commentano fonti vicine all’organizzazione.