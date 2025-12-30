Cuneo in prima linea contro la plastica: 14 protocolli e ordinanze green

Cuneo ritaglia un ruolo di primo piano nel bilancio 2025 delle attività Plastic Free in Piemonte, confermandosi uno dei territori più attivi nella lotta all’inquinamento da plastica. Dei 49 Protocolli d’Intesa firmati complessivamente in regione, ben 14 portano la firma di Comuni della provincia Granda, un dato che testimonia una sensibilità ambientale diffusa e una crescente sinergia tra amministrazioni locali, associazioni e cittadini.

Nel corso dell’anno, il Piemonte ha ospitato 140 appuntamenti ambientali, tra clean up, raccolte di mozziconi e passeggiate ecologiche, coinvolgendo oltre 1.500 volontari e permettendo di raccogliere più di 30 tonnellate di plastica e rifiuti. Anche Cuneo ha contribuito in modo significativo a questo sforzo collettivo, inserendosi in una rete virtuosa che ha coinvolto cittadini e studenti, sensibilizzati attraverso eventi pubblici e scolastici.

Particolarmente significativo, sul piano simbolico e normativo, è il fronte delle ordinanze contro il rilascio in aria dei palloncini: tra i cinque Comuni piemontesi che hanno adottato misure specifiche figura proprio Cuneo, insieme a Cuceglio, Gaglianico, Dronero e Pianezza. Un segnale chiaro di attenzione verso pratiche spesso sottovalutate, ma con un impatto ambientale concreto.