La Scuola Agraria di Grinzane Cavour accoglie i futuri studenti per i laboratori esperienziali di tisane artigianali e trasformazione delle nocciole

La sede di Grinzane Cavour dell’Istituto Agrario si prepara ad accogliere studenti e famiglie interessati all’iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2026/27 con due appuntamenti che rappresentano un’occasione privilegiata per conoscere da vicino la ricchezza delle filiere agroalimentari del territorio.

La scuola, da sempre punto di riferimento per la formazione tecnica legata all’agricoltura e all’agroindustria, apre infatti le porte attraverso due open day in forma di laboratori esperienziali, concepite per offrire un’esperienza formativa diretta, concreta e coinvolgente del lavoro che quotidianamente si svolge nei laboratori didattici.

Negli ultimi anni la sede di Grinzane Cavour ha investito con decisione nel rinnovamento degli ambienti didattici e dei laboratori produttivi, con l’obiettivo di garantire agli studenti una formazione tecnica al passo con le esigenze della filiera agroalimentare locale. L’azienda agraria annessa all’istituto ed il laboratorio artigianale di trasformazione alimentare, fiore all’occhiello della scuola, rappresentano uno strumento privilegiato per l’apprendimento esperienziale: vigneti, noccioleto e coltivazioni in frutteto e serra permettono agli studenti di seguire l’intero percorso produttivo, dalla terra al prodotto finito, attraverso attività che uniscono tradizione e innovazione.

In questo contesto si inseriscono i due open day, che offriranno ai futuri allievi la possibilità di vivere in anteprima alcune delle attività pratiche che caratterizzano il curriculum agrario, guidati dai docenti e dagli studenti già frequentanti.

Laboratorio di produzione di tisane artigianali

Il primo incontro (13 gennaio 2026 – ore 14:30) sarà dedicato ad un Laboratorio di produzione di tisane artigianali, alla sana alimentazione, al mondo delle erbe aromatiche, dei fiori e dei frutti utilizzati nella preparazione erboristiche. Dopo una breve introduzione teorica sulla botanica delle piante officinali e sui loro principi attivi, i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio manuale dedicato alla miscelazione e alla preparazione delle bustine di infusi, utilizzando essenze e materiali provenienti direttamente dalle coltivazioni della scuola.

L’attività consentirà ai ragazzi di scoprire l’importanza della qualità delle materie prime nelle produzioni erboristiche e di comprendere come la trasformazione alimentare possa essere anche un percorso legato al benessere e alla sostenibilità.

L’esperienza si concluderà con un momento di confezionamento: ciascun partecipante potrà portare a casa le tisane realizzate, a testimonianza del lavoro svolto e delle competenze sperimentate in laboratorio.

Laboratorio di trasformazione delle nocciole

Il secondo open day sarà invece dedicato a una delle eccellenze più note del territorio e sarà incentrato su un Laboratorio di trasformazione della nocciola (17 gennaio 2025 – ore 9:30). Nel laboratorio di trasformazione, fiore all’occhiello della sede di Grinzane Cavour, gli allievi scopriranno il processo che trasforma il frutto dell’azienda agraria dell’istituto in prodotti di alta qualità.

Dopo una breve lezione introduttiva sulle tecniche di lavorazione della frutta a guscio e sugli standard richiesti dalla filiera, gli studenti saranno guidati nelle fasi principali della lavorazione artigianale: tostatura delle nocciole e realizzazione dei pralinati al caramello, con dimostrazioni pratiche e prove dirette.

Il laboratorio, dotato di attrezzature moderne che riproducono fedelmente una filiera produttiva reale, permetterà ai ragazzi di comprendere come si realizzano qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare, principi fondamentali nella trasformazione agroalimentare contemporanea. Anche in questo caso, i partecipanti potranno portare a casa un piccolo assaggio dei prodotti realizzati durante la mattinata. Attenzione: poiché le nocciole sono allergeni, gli studenti allergici sono invitati a partecipare esclusivamente al laboratorio del 13 gennaio.

Gli open day non rappresentano soltanto un momento informativo, ma un’autentica immersione nella vita della Scuola Agraria di Grinzane Cavour. Docenti, studenti tutor e personale dell’istituto saranno presenti per rispondere alle domande delle famiglie, illustrare il piano di studi, mostrare i laboratori rinnovati e presentare le opportunità offerte dall’azienda agraria: dalla viticoltura alla frutticoltura, dalla trasformazione alla sostenibilità ambientale, fino ai progetti in rete con le realtà produttive locali.

La scuola, radicata nel cuore delle colline patrimonio UNESCO, continua infatti a distinguersi per una didattica che mette al centro l’esperienza diretta, il rapporto con il territorio e il valore della competenza tecnica come strumento di crescita personale e professionale.

Entrambi i laboratori sono su prenotazione. Per partecipare è necessario inviare una mail a orientamento@iisumbertoprimo.it, indicando il laboratorio prescelto, il numero di studenti partecipanti, il numero di accompagnatori.