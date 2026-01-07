Patto Civico per la Granda lancia gli incontri formativi per gli amministratori locali Pettavino: «Inizieremo con la nuova legge di Bilancio e le novità che essa introduce»

Patto Civico per la Granda propone a tutti gli amministratori comunali della provincia, ed ai funzionari comunali interessati, un ciclo di incontri formativi che ha l’obiettivo di fornire informazioni utili e strumenti pratici ai consiglieri comunali e ai professionisti che si confrontano con le pubbliche amministrazioni.

Il primo incontro, che si svolgerà mercoledì 28 gennaio alle ore 18 presso il Centro Incontri della Provincia a Cuneo, approfondirà i contenuti della legge di bilancio appena approvata dal Parlamento e le sue ricadute sulle Amministrazionani comunali.

"Siamo grati al dott. Matteo Barbero, Direttore finanziario della Città metropolitana di Torino, che relazionerà in merito ai contenuti della legge di bilancio ed ai risvolti di interesse per i Comuni, a partire da quelli più piccoli - spiega Alberto Pettavino, consigliere comunale di Savigliano e coordinatore di Patto Civico -. Il nostro obiettivo è quello di fornire informazioni chiare, concrete e aggiornate accanto alla descrizione di casi pratici e simulazione di problematiche reali. Vogliamo offrire un servizio utile, attraverso il contributo di autorevoli esperti: questo è il metodo del 'Patto Civico'.”

Il calendario prevede, nelle settimane successive, ulteriori incontri aventi ad oggetto il tema dell'urbanistica, quello della sicurezza urbana e i contenuti della riforma della giustizia.

Per iscriversi è sufficiente compilare il format a questo indirizzo:

tinyurl.com/BILANCIO26