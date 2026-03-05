ExpoGAL 2026: la biodiversità delle Valli Occitane diventa opportunità concreta per le filiere agroalimentari

Si è conclusa con esiti molto positivi la prima edizione di ExpoGAL – Dentro il gusto della biodiversità nelle Valli Occitane, l’evento B2B promosso dal GAL Tradizione Terre Occitane ospitato presso il Filatoio Rosso di Caraglio, che ha visto una significativa partecipazione di operatori professionali del settore agroalimentare, commerciale, turistico e della ristorazione.

ExpoGAL si inserisce in un percorso di valorizzazione della biodiversità agroalimentare avviato in cooperazione con gli altri GAL della provincia di Cuneo, con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo, riconoscendo nella biodiversità una risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

L’iniziativa, riservata a imprese e professionisti, ha confermato la validità del format sperimentale ideato dal GAL: una giornata di incontro diretto tra oltre 25 aziende agricole del territorio e buyer, trasformatori, distributori, ristoratori e operatori turistici, con l’obiettivo di creare nuove relazioni commerciali e valorizzare le produzioni locali come espressione della biodiversità delle Valli Occitane.

Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere e degustare prodotti provenienti da un territorio che si estende lungo le Valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po, Bronda e Infernotto, apprezzandone qualità, identità e potenziale di mercato. Il dialogo diretto tra produttori e operatori ha favorito confronti concreti, scambi di contatti e l’avvio di possibili collaborazioni, confermando l’interesse verso filiere locali capaci di coniugare sostenibilità, autenticità e competitività.

“Con ExpoGAL abbiamo voluto creare uno spazio concreto di incontro tra chi produce e chi porta i prodotti sul mercato, partendo dal valore profondo della biodiversità che caratterizza le nostre valli” – dichiara Aurelio Blesio, Presidente del GAL Tradizione Terre Occitane.

“I riscontri ricevuti da aziende e operatori confermano che investire sulle relazioni di filiera, sulla qualità e sulla consapevolezza del valore del territorio è una strada efficace. Questo evento rappresenta un tassello importante di un percorso più ampio che continuerà nei prossimi mesi, anche attraverso il Bando Filiere in apertura nella primavera 2026”.

ExpoGAL ha rappresentato inoltre il momento conclusivo di un ciclo di incontri di accompagnamento rivolti alle aziende agricole del territorio, finalizzati a rafforzare competenze e relazioni legate alla promozione e commercializzazione, elementi fondamentali per la sostenibilità economica dei produttori e per il loro ruolo di custodi della biodiversità.

Il GAL Tradizione Terre Occitane desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Caraglio per la concessione della splendida sala del Filatoio Rosso, contesto ideale per ospitare l’evento, alla Cooperativa Corintea, che ha curato il percorso di accompagnamento delle aziende e la segreteria organizzativa dell’iniziativa, alle Animatrici del GAL su territorio e all’agenzia Domestic Tree, che si è occupata della grafica e dell’allestimento della sala, contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’evento.

Alla luce del successo dell’iniziativa, ci auguriamo che ExpoGAL possa essere considerata una buona pratica nell’ambito della valorizzazione delle filiere agroalimentari locali, offrendo spunti e modelli replicabili ed emulabili anche in altri contesti territoriali.