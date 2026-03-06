Confagricoltura propone a Treiso una due giorni di formazione sulla coltivazione dell’ulivo

Lunedì 16 marzo, dalle 9 alle 16, e martedì 17 marzo, dalle 9 alle 12, presso il centro culturale “Don G. Flori” di Treiso (piazza Leopoldo Baracco), Confagricoltura Cuneo organizza il “Corso di formazione di potatura e gestione dell’oliveto”. La prima giornata sarà dedicata alla formazione in aula con cenni di anatomia e fisiologia, fasi fenologiche, messa a dimora, esigenze nutrizionali e idriche, potatura dell’olivo, vaso policonico, tecnica di potatura, cenni di fitopatologia, di trasformazione e sulle qualità dell’olio. La mattinata del martedì, invece, vedrà l’intervento del docente Luca Giovanetto, già Maestro Potatore e coordinatore regionale della Scuola Nazionale di Potatura dell’Olivo Oleotecnico Mastro Frantoiano, che proporrà una dimostrazione pratica di potatura. La due giorni è organizzata con il patrocinio del Comune di Treiso. Per informazioni e iscrizioni contattare la Confagricoltura Cuneo sede di Alba al numero 0173/281929 o scrivendo a marino@confagricuneo.it e maggiorotto@confagricuneo.it.

“Il Piemonte sta vivendo un ritorno della coltivazione degli ulivi in terreni storicamente vocati, soprattutto in zone collinari dove le colture tradizionali come frutta, noccioleti e vigneti risultano oggi meno sostenibili – racconta Alessandro Bottallo, responsabile Confagricoltura zona di Alba -. L’ulivo non è solo una scelta produttiva, ma anche un presidio per prevenire il rischio idrogeologico e valorizzare il paesaggio. Con questo appuntamento Confagricoltura Cuneo vuole porsi come precursore in questo processo: desideriamo sostenere chi ha già intrapreso questa strada e accompagnare chi desidera farlo, offrendo formazione e supporto per una gestione agronomica corretta e sostenibile. Anticipare i tempi è fondamentale per rispondere ai cambiamenti climatici e valorizzare le potenzialità del nostro territorio”.

“Negli ultimi anni nell’Albese sono nati impianti di piccole dimensioni da cui si ottengono olive poi destinate ai frantoi liguri o piemontesi per l’estrazione e la spremitura – spiega Antonio Marino, tecnico di Confagricoltura Cuneo -. Ci sono terreni molto soleggiati, oggi meno adatti ad altre colture, che si prestano perfettamente alla coltivazione dell’olivo. Nell’incontro tecnico affronteremo tutto il processo agronomico: dalla realizzazione dell’impianto alla gestione fitosanitaria. In particolare, anche grazie alla dimostrazione in campo, ci concentreremo sulla corretta gestione della potatura, attività fondamentale per ottenere piante performanti e coltivazioni di qualità”.