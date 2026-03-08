Ad Alba strada Romano resta un nodo irrisolto: traffico, sicurezza e accessi sotto esame

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 3 marzo.

In Consiglio comunale ad Alba torna al centro del dibattito la situazione viaria di strada Romano, con un’interrogazione del consigliere Domenico Boeri che riporta in aula una criticità segnalata da tempo dai residenti: l’accesso su corso Asti, ritenuto uno dei punti più problematici della viabilità cittadina.

Il consigliere ha ricordato come negli ultimi mesi siano stati effettuati alcuni interventi, in particolare sul canale di scolo e sulla gestione dei rifiuti abbandonati nell’area, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e a modifiche legate alla sosta. Tuttavia, secondo Boeri, il nodo principale resta irrisolto: “l’imbocco tra strada Romano e corso Asti continua a essere un punto molto difficile e mi chiedevo se si potesse arrivare ad avere delle soluzioni”.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Edoardo Fenocchio, che ha riconosciuto la complessità strutturale dell’area. “La situazione di strada Romano è oggettivamente complessa: la via è molto stretta, vi insistono residenti, attività artigianali e commerciali, ma anche l’istituto Ottolenghi, che rappresenta un attrattore di mobilità significativo”, ha spiegato, evidenziando come i flussi di traffico risultino oggi poco compatibili con l’assetto viario esistente.

Sul piano degli interventi già realizzati, l’assessore ha confermato il rifacimento della segnaletica orizzontale, mentre ha ammesso che la criticità principale — l’immissione su corso Asti — “non è ancora stata affrontata nel dettaglio perché non presenta soluzioni facilmente percorribili”.

Un possibile miglioramento potrebbe arrivare indirettamente dalla futura pista ciclabile Alba-Canelli, che interesserà anche quell’ambito urbano: “Qualche miglioramento sull’innesto proveremo a ragionarlo proprio all’interno di quella progettualità”, ha aggiunto Fenocchio.

Tra le ipotesi allo studio anche la realizzazione di un parcheggio più strutturato, soluzione che però richiederebbe una revisione urbanistica più ampia dell’area e quindi tempi non immediati.

Parte dell’interrogazione ha riguardato anche lo stato di manutenzione del canale di scolo e della vegetazione circostante. L’assessore ha chiarito che il tratto è gestito dal Consorzio irriguo Mussotto-Vaccheria-Lavandaro e che è stata avviata un’interlocuzione per definire modalità operative condivise. Per quanto riguarda invece i terreni privati, il Comune ha avviato sollecitazioni informali ai proprietari e, se necessario, procederà con atti formali previsti dal regolamento di Polizia urbana e rurale.

Nella replica finale, Boeri ha ribadito le preoccupazioni dei residenti, sottolineando come nei momenti di traffico intenso l’uscita su corso Asti risulti particolarmente pericolosa: “In certi momenti non riesci a immetterti se non buttandoti tra le macchine in fila”, aggiungendo che la sosta disordinata rende talvolta difficoltoso anche l’accesso dei mezzi di emergenza alla vicina casa di riposo.