La Polizia Locale di Sommariva del Bosco contro il degrado urbano

Nell’anno 2025 vi è stata una sensibile intensificazione dei controlli sull'abbandono dei rifiuti sul territorio del Comune di Sommariva del Bosco da parte della Polizia Locale, in sinergia con il CoABSeR (Consorzio Albese Braidese Servizi rifiuti) con i dipendenti Str e l’Ecosportello che ha sede in Municipio.

Dalla Polizia Locale sommarivese sono state elevate infatti oltre 50 sanzioni amministrative a fronte di un centinaio di segnalazioni ed interventi mirati sul territorio per il recupero e il conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati.

Dal sito del Comune di Sommariva del Bosco si evidenzia:

“L'abbandono di rifiuti non è più solo un'infrazione amministrativa, ma è diventato un reato penale per determinate fattispecie. Le recenti modifiche al Testo Unico Ambientale (TUA) e l'introduzione del DL 116/2025 hanno inasprito drasticamente le pene. Ecco le casistiche e le sanzioni:

Privati cittadini: L'abbandono di rifiuti non pericolosi comporta ora un'ammenda che va da 1.500 a 18mila euro.

Rifiuti pericolosi: In caso di materiali pericolosi, la pena è raddoppiata.

Utilizzo di veicoli: Se l'infrazione è commessa con un mezzo di trasporto, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 4 mesi e il sequestro del veicolo

Conferimento errato: le violazioni locali relative al semplice errato conferimento nei cassonetti urbani restano sanzioni amministrative.

Questi interventi non mirano solo a punire, ma anche a contenere gli aumenti della TARI che può subire incrementi anche a causa dei costi di recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio.

Per contrastare il fenomeno del 'degrado urbano', il Comando di Polizia Locale può avvalersi di tecnologie avanzate come fototrappole e videosorveglianza”.