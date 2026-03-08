Cuneo sempre più verde: in arrivo 30 nuovi platani, dal 2022 piantati oltre 1.500 alberi

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 3 marzo.

***

L’Amministrazione comunale di Cuneo prosegue con determinazione il programma di valorizzazione e potenziamento del patrimonio arboreo cittadino. Sono pronti per essere messi a dimora 30 nuovi platani che verranno piantumati in diversi punti della città e in particolare in corso Soleri, nella salita San Giacomo, al parco Monviso, in corso Marconi. Andranno a completare alberate che da anni avevano posti vuoti.

Altre nuove piantumazioni sono state effettuate in diversi quartieri, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, aumentare le superfici verdi e contribuire al benessere della comunità. Quindici nuove piante sono andate a sostituirne altre, tagliate in precedenza, perché malate o addirittura “morte in piedi”. Sono stati messi a dimora 7 esemplari di Pyrus calleryana “Chanticleer” (presso la Bocciofila di via Ghedini, in via Peano, località Spinetta e in corso Galileo Ferraris), 4 nuovi ippocastani in corso Dante, un bagolaro nell’area cinofila di Borgo Gesso in via Borney e uno nell’area cinofila di San Pio. Le specie selezionate sono particolarmente adatte al contesto urbano per resistenza, valore ornamentale e capacità di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e del microclima. Nell’ambito delle attività di manutenzione e cura del verde, si è inoltre provveduto alla sostituzione di due esemplari di Morus platanifolia (gelso) nell’area verde tra via Vecchia Ferrovia e via Giubergia, a Borgo Gesso, piantati nella primavera 2025 che non avevano attecchito.

Dopo che un grande pioppo si era spezzato in via Vecchia di Borgo San Dalmazzo a causa della nevicata di inizio febbraio, l’Ufficio verde pubblico ha fatto verificare alcuni esemplari cresciuti spontaneamente in quell’area, che costeggiano la strada: i periti hanno rilevato marciume alle radici e quindi alto rischio di caduta per tre pioppi e un noce, come anche per un ciliegio in via Ferrero. Si dovrà quindi purtroppo procedere nei prossimi giorni con questi abbattimenti, per garantire la sicurezza.

“Tutte queste operazioni rientrano in una strategia più ampia di gestione sostenibile del verde urbano, che prevede non solo nuove piantumazioni, ma anche monitoraggio, manutenzione e sostituzione delle essenze malate, pericolose, non attecchite”, sottolinea l’Assessore all’ambiente. “Come avevamo annunciato, abbiamo sostituito ciò che avevamo dovuto eliminare. Il bilancio tra alberi messi a dimora e alberi rimossi è comunque estremamente positivo: 1548 sono le nuove essenze piantate a fronte di 332 tagliati, dal 2022 a oggi. Questo dato smentisce tutte le critiche che in queste settimane ci vengono mosse di essere poco sensibili all’ambiente. È evidente che la tutela dell’ambiente non si misura su singoli episodi, ma su una visione complessiva e sui risultati nel tempo”.