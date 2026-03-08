Migliora il quadro delle infrastrutture in Piemonte: entro il 2033 prevista l’ultimazione di 42 opere per un valore di 30 miliardi

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 2 marzo.

Prevalgono le luci rispetto alle ombre nel Rapporto Osservatorio Territoriale Infrastrutture (Oti)Piemonte 2026 che monitora le 71 infrastrutture ritenute cruciali delle imprese del Piemonte.

L’analisi realizzata da Unioncamere Piemonte e Confindustria Piemonte in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione Slala e le Accademie Piemonte Logistica, Costruzioni e Infrastrutture, riguarda 27 opere che sono in fase di progettazione, 9 che sono proposte progettuali, un servizio di trasporto combinato, 30 opere i cui lavori sono in corso e 4 che si sono concluse nel 2025.

Nel 2026 anche grazie all’esaurirsi del Pnrr che ha finanziato i lavori su 9 opere che fanno parte del monitoraggio, è previsto che siano ultimate ulteriori 15 infrastrutture. Entro il 2033 saliranno a 42 le opere concluse tra quelle protagoniste di Oti Piemonte 2026, per un importo di 30 miliardi di euro. Dalla prima edizione del monitoraggio nel 2001 risultano completate 24 tra metropolitane, opere stradali, ferrovie, interporti e trafori.

Scendendo nel dettaglio del monitoraggio, come nel 2025 sono 31 le opere che risultano in linea con il programma, comprendendo sia opere in fase di progettazione che quelle cantierate. Sono invece 22 quelle che hanno subito un ritardo nell’ultimo anno, anche in questo caso il dato è stabile. Salgono invece da 5 a 9 quelle in grave ritardo. Completano il quadro 7 opere in stand by, poiché ancora si attende la proposta progettuale, erano invece sei nel 2025.

Sono 30 le opere già cantierate. Di queste 19 risultano essere in linea con i tempi programmati, 10 sono in ritardo e una in grave ritardo: si tratta dei lavori sulla Statale 33 del Sempione poiché i lavori a Villadossola non sono ancora stati avviati.

Sono 27 le opere in fase di progettazione, salgono da 8 a 11 quelle in fase preliminare, da 14 a 15 quelle in fase di progettazione definitiva, mentre scendono da 3 a 1 quelle in fase di progettazione definitiva.

Sono 9 le proposte progettuali, con le nuove entrate del collegamento stradale Albenga-Altare e del nuovo casello autostradale di Predosa. Scivola invece da opera in grave ritardo, a proposta progettuale il nuovo raccordo con la A6 a Marene della SP662 con Savigliano-Saluzzo e Levaldigi.

Completano il monitoraggio delle 71 opere l’Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) e le quattro infrastrutture che sono state concluse nel 2025 e che quindi usciranno dal monitoraggio: tra queste vengono indicate la stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia; il raddoppio traforo autostradale del Frejus; poi l’autostrada Asti-Cuneo; infine la tangenziale di Fossano, il mio completamento viene indicato per gennaio 2026, seppur ancora non completato.

“Nei prossimi anni sarà decisivo fare sistema affinché gli investimenti infrastrutturali generino una ricaduta stabile sul Piemonte. Dobbiamo, quindi, sin da ora impostare un piano pluriennale per la manutenzione delle infrastrutture, integrare le connessioni dell’ultimo miglio e i collegamenti di verso le nuove e vecchie opere. Le Zone logistiche semplificate vanno bene ma dobbiamo anche predisporre incentivi e bandi per la digitalizzazione e l'ammodernamento dei terminal logistici, mappare aree per nuovi investimenti per la logistica per attrarre investimenti, sostenendo la conversione modale con il “ferrobonus”. Infine, c’è il tema della formazione e delle competenze nel settore logistico e costruzioni, che va sostenuto insieme alle Accademie di filiera e la Regione” dichiara Paola Malabaila, presidente Ance Piemonte e presidente della Commissione Infrastrutture e Urbanistica di Confindustria Piemonte.

PRESENTATO A TORINO

Il Rapporto Oti Piemonte 2026 è stato presentato questa mattina nel corso del convegno “Infrastrutture e logistica: necessità strategica per la competitività di territori e imprese” cui hanno preso parte il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, gli assessori regionali Enrico Bussalino, assessore Logistica e infrastrutture strategiche, e Marco Gabusi, assessore Trasporti e infrastrutture, Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali Torino, Mauro Salute, Presidente Accademia di Filiera per Costruzioni, Infrastrutture e Manutenzione del Territorio, Bernardino Chiaia, commissario straordinario per la realizzazione della Metro 2 Torino e presidente Infra.To, Claudio Dogliani, amministratore delegato Inc, Bernardo Magrì, direttore della business unit concessioni Italia del Gruppo Astm e a.d. dell’autostrada Asti-Cuneo, Enzo Pompilio D’Alicandro, a.d. del Terminal Sito Logistica e presidente comitato tecnico scientifico Accademia Piemonte per i sistemi della logistica a valore aggiunto e per l’e-commerce, Michele Rabino, responsabile Rete Ferroviaria Italiana - Sviluppo Infrastrutture Area Nord Ovest.

AMALBERTO: "ANCORA MOLTE LE OPERE ATTESE"

“I segnali positivi che emergono da questa edizione dell’Osservatorio Oti Piemonte vanno nella direzione giusta ma non sono però certo risolutivi poiché sono ancora molte le infrastrutture che le imprese aspettano. Si tratta di un freno, tra i tanti, che negli ultimi 30 anni hanno rallentato lo sviluppo della nostra economia. Questo osservatorio in 25 anni è stato una sentinella attiva, segnalando e rimarcando di volta in volta la mancanza di fondi, le progettazioni a rilento e quelle poche opere che hanno visto la luce, meno di una all’anno. Grazie al Pnrr c’è stata un’accelerazione, come imprese siamo a disposizione per fornire pieno supporto affinché stabilmente il Piemonte arrivi a poter usufruire nel 2033 delle opere oggi in fase di realizzazione. Questi investimenti sono le fondamenta su cui far sviluppare la complessa transizione che la manifattura vive da alcuni anni, ma anche il principale asset per aumentare l’attrattività di questo territorio”, dichiara Andrea Amalberto, presidente Confindustria Piemonte.