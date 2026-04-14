L'affondo di Conterno sul glifosate: "Consorzio o Regione valutino seriamente la possibilità di vietarne l’uso nei vigneti"

"Nelle Langhe abbiamo fatto un passo indietro: oggi è necessario tornare a prestare la massima attenzione a pratiche come il diserbo, in particolare all’uso del glifosate, perché qui non facciamo solo vino".

Lo dichiara Claudio Conterno, delegato regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte per il settore vitivinicolo, intervenendo su un tema recentemente tornato al centro del dibattito pubblico.

"Il sistema vino va ben oltre la bottiglia – prosegue Conterno – e coinvolge il turismo, l’immagine complessiva del territorio e il valore riconosciuto a livello internazionale di un’area patrimonio Unesco. È una responsabilità che impone scelte coerenti e lungimiranti".

Secondo Conterno, è necessario dare segnali concreti: "Mi auguro che il Consorzio o la Regione valutino seriamente la possibilità di vietare l’uso del glifosate, almeno nelle vigne più nobili e redditizie, come quelle del Barolo e del Barbaresco. Non basta promuovere bandi per aumentare le superfici idonee alla produzione, occorre indicare una direzione chiara per produrre valore aggiunto per l’intero sistema legato al vino".

Il delegato di Cia Piemonte, già presidente provinciale di Cia Cuneo, riconosce le difficoltà del comparto: "Comprendiamo il calo dei prezzi delle uve e le criticità che attraversano alcune denominazioni, come nel caso del Dolcetto, dove la situazione è più complessa. Tuttavia, proprio nei momenti difficili non si può abbassare la guardia: le scorciatoie non sono mai la soluzione".

Nel merito delle pratiche agronomiche, Conterno sottolinea l’impatto ambientale del diserbo chimico: "L’uso del glifosate non comporta solo potenziali rischi per la salute, ma incide in modo indiscriminato sulla biodiversità. Le essenze erboree nei filari hanno un valore intrinseco e svolgono una funzione fondamentale nell’equilibrio dell’ecosistema viticolo".

"È vero – aggiunge – che rinunciare a certi trattamenti richiede più lavoro, perché significa effettuare maggiori passaggi in vigna e gestire diversamente le criticità. Ma le alternative esistono e vanno percorse, soprattutto in un territorio come il nostro".

Infine, Conterno richiama la visione d’insieme: "Lavorare per il vino significa lavorare per l’ambiente e per il turismo, che rappresenta una componente sempre più rilevante per l’economia locale. I visitatori che scelgono Langhe e Roero, attratti anche da percorsi cicloturistici ed escursionistici, sono giustamente sensibili alla qualità e alla salubrità del territorio. Lo stesso vale per il vino, con effetti amplificati sull’immagine internazionale. Per questo è fondamentale tutelare la biodiversità: il suo valore va ben oltre i confini della vigna".