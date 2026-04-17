Carmine e Vincenzo Maffettone: "Multiversity porta l’università digitale anche a Cuneo, Alba e Bra"

Da sinistra Carmine e Vincenzo, responsabili delle sedi cuneesi e imperiesi di Multiversity Group

Ad Alba, Bra, Cuneo e nella vicina Imperia il cambiamento è già visibile. Non si tratta solo di numeri, ma di un nuovo modo di intendere l’università: più accessibile, più flessibile, ma anche sempre più strutturato e presente sul territorio. È il modello promosso da Multiversity Group, realtà che riunisce gli atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, oggi tra i protagonisti della trasformazione digitale dell’istruzione superiore.

Il biennio 2025–2026 ha segnato una crescita significativa. A livello nazionale, UniPegaso ha registrato un incremento superiore ai 7.500 iscritti nel 2025, confermando un trend positivo per il terzo anno consecutivo. Un dato che la colloca stabilmente tra i principali atenei italiani per numero di studenti, fino a entrare nella top ten nazionale, subito dopo la Sapienza di Roma.

Un risultato che trova riscontro anche sul territorio della Granda, dove i poli coordinati da Carmine e Vincenzo Maffettone continuano a crescere, intercettando una domanda sempre più ampia.

Radicamento territoriale e sedi in crescita

La presenza fisica resta un elemento centrale del modello. In particolare, la sede di Cuneo, attiva all’interno di Confindustria, ha consolidato il proprio ruolo grazie a numeri in aumento e a una domanda costante. Allo stesso tempo, le sedi di Alba e Bra si confermano tra le più dinamiche a livello nazionale, con un incremento continuo delle iscrizioni.

Un radicamento che risponde a esigenze concrete, soprattutto in un territorio dove conciliare studio, lavoro e vita personale rappresenta una necessità diffusa.

“Parlare di ‘lauree facili’ è superficiale – sottolinea Carmine Maffettone, responsabile territoriale del gruppo –. Si confonde l’accessibilità con la banalizzazione. Noi offriamo percorsi strutturati, pensati per persone reali, con standard chiari e controlli rigorosi”.

Un sistema in espansione: crescita anche per Mercatorum

Accanto a Pegaso, anche Universitas Mercatorum ha registrato un forte incremento, con circa 7.000 nuovi iscritti nel 2025. Una crescita legata a un’offerta formativa orientata all’impresa, all’economia e alle professioni, che intercetta sia giovani studenti sia lavoratori in fase di aggiornamento o riconversione.

Nuove modalità d’esame: nasce il modello ibrido

Tra le principali novità del 2026 c’è l’introduzione della nuova modalità d’esame. Dal 1° febbraio è attivo un sistema che prevede una prima prova online, generalmente a risposta multipla, seguita da un colloquio in presenza. Un passaggio che definisce in modo chiaro il modello ibrido, coniugando flessibilità e verifica diretta.

Un cambiamento che si inserisce nel quadro delle nuove disposizioni ministeriali, con l’obiettivo di garantire uniformità e qualità tra didattica telematica e università tradizionali.

Offerta formativa e nuovi percorsi abilitanti

L’offerta del gruppo comprende corsi di laurea, master e percorsi di specializzazione. Tra le novità più rilevanti del 2026 si segnalano i percorsi abilitanti sul sostegno, con corsi da 30 e 60 CFU, sempre più richiesti nel mondo della scuola.

Un ampliamento che si affianca a una proposta già articolata nei principali ambiti disciplinari, con percorsi pensati per studenti, professionisti e adulti che scelgono di rientrare nel sistema formativo.

Una risposta concreta al territorio

Il dato più significativo resta però il legame con il territorio. I poli locali non rappresentano solo sedi operative, ma punti di riferimento per una domanda di formazione continua che coinvolge l’intero tessuto economico e sociale della provincia di Cuneo.

“Il mondo è cambiato – prosegue Maffettone – e con esso deve cambiare anche l’università. Il nostro compito è offrire opportunità reali, senza barriere geografiche o sociali, mantenendo qualità e riconoscimento dei percorsi”.

In un contesto in cui sempre più studenti cercano flessibilità senza rinunciare alla validità del titolo, il modello delle università digitali si consolida così come una delle trasformazioni più rilevanti del sistema universitario contemporaneo.

Corsi di laurea per ogni profilo

Il catalogo di Multiversity Group comprende 120 corsi di laurea e centinaia di master e corsi di perfezionamento, articolati su tre università riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

San Raffaele Roma propone corsi in Scienze dell’Amministrazione, Scienze Motorie (anche con indirizzo “Calcio”), Design Industriale, Scienze dell’Alimentazione, con lauree magistrali in Management, Scienze della Nutrizione e Attività Motorie Preventive.

Pegaso include tra le triennali e magistrali i corsi in Giurisprudenza, Ingegneria Civile, Scienze dell’Educazione, Scienze Turistiche, Scienze Pedagogiche, oltre a 131 master e numerosi percorsi abilitanti e di aggiornamento professionale.

Mercatorum, l’ateneo digitale delle Camere di Commercio, propone corsi in Comunicazione e Multimedialità, Relazioni Internazionali, Gestione di Impresa, Scienze Giuridiche, Psicologia del Lavoro e altri ambiti chiave per l’economia e la cultura digitale.

Law Camp offre i corsi Avvocato Intensivo, Magistrato Ordinario e Magistrato Tributario.

La Scuola Notarile Viggiani ha sede in Milano e organizza un’ampia gamma di corsi (leggi qui) dedicati a chi vuole sostenere il relativo concorso pubblico. Le sue lezioni possono essere seguite sia di persona sia in videoconferenza (diretta o differita).

Qui i nuovi corsi: https://www.unipegasobra.com/

Info e contatti

Per informazioni sulle iscrizioni e sull’offerta formativa, è possibile contattare direttamente le sedi locali:

Cuneo (Via Vittorio Bersezio, 9) – Tel. 0171/292348, 3334046328, 3888172861 – Mail: infosedecuneo@unipegaso.it.

Alba (Piazza Michele Ferrero, 5) – Tel. 0172/209209, 393773057098 – Mail: infosedealba@unipegaso.it.

Bra (Via Cavour, 44) – Tel. 0172/414862, 3334046328 – Mail: infosedebra@unipegaso.it.

Imperia (Piazza E. De Amicis, 7) – Tel. 0183 680958 – Mail: multiversityimperia@gmail.com.