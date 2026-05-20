Estate ragazzi 2026 a Beinette: un’estate di avventure tra cultura e grande divertimento

Il Comune di Beinette si prepara ad accogliere la stagione estiva con una proposta educativa e ricreativa a portata di tutti.

È ai blocchi di partenza l'Estate Ragazzi 2026, un progetto nato dalla collaborazione e la sinergia tra l’Associazione Culturale Boom e Il Nido dei Bimbi, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

L'iniziativa nasce per offrire ai bambini e ai ragazzi del territorio un luogo sicuro e stimolante dove trascorrere le vacanze. La partnership tra l'esperienza dell'Associazione Boom e la cura pedagogica del Nido dei Bimbi garantisce un approccio multidisciplinare, capace di coniugare il gioco, l'apprendimento e la socializzazione.

Le attività prenderanno il via nel mese di giugno (15/06 per i bambini delle elementari/medie, dal 1° luglio anche per i bambini della primavera e dell’infanzia) e accompagneranno i partecipanti per tutta l’estate, fino ad agosto.

Il programma è pensato per non lasciare spazio alla noia, con una varietà di laboratori e iniziative:

Laboratori creativi con attività manuali e artistiche per stimolare la fantasia.

Sport e movimento con giochi di squadra, piscina ed attività all'aria aperta per promuovere il benessere fisico.

Iniziative per scoprire il mondo dell'arte e della narrazione.

Spazi dedicati al riposo e recupero fisico (soprattutto per i più piccoli) e alla condivisione

Il patrocinio del Comune di Beinette sottolinea l'importanza sociale dell'iniziativa, volta a sostenere le famiglie nella gestione del tempo libero dei figli durante la chiusura delle scuole.

"L'obiettivo è trasformare l'estate in un'occasione di crescita e scoperta, immersi nel contesto accogliente della nostra comunità," spiega il Sindaco Lorenzo Busciglio -. “Siamo lieti di poter sostenere questa iniziativa promossa da questi due partner che hanno dato servizi con ottimi risultati l’estate scorsa e durante l’anno corrente, con proposte educative eccellenti.”

Per dettagli su costi, modalità di iscrizione e orari specifici, è possibile contattare direttamente i referenti dell'Associazione Boom e de Il Nido dei Bimbi, come indicato sulle locandine in calce.