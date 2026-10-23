Caro Carburanti, Acit–Assotrasporti Cuneo: "Bene le misure del Governo, priorità alle imprese della Granda"

Associazione Cuneese Innovazione nel Trasporto, aderente ad Assotrasporti, accoglie con favore le misure approvate dal Governo il 22 ottobre a sostegno dell'autotrasporto. Gli interventi sul gasolio, sulla liquidità e sull'adeguamento dei corrispettivi rispondono ad alcune urgenze, ma la loro efficacia dipenderà dalla concreta e tempestiva applicazione.

Per le imprese della provincia di Cuneo, il trasporto merci è fondamentale per l'industria, l'agroalimentare, l'artigianato e gli scambi con i mercati italiani ed europei. Le distanze tra poli produttivi, la viabilità montana e i collegamenti transfrontalieri rendono particolarmente rilevanti i costi del carburante, i tempi di percorrenza e la prevedibilità dei servizi.

«Il sostegno alle imprese deve tradursi in strumenti effettivamente utilizzabili. La provincia di Cuneo ha un tessuto produttivo diffuso che dipende da collegamenti efficienti: occorre dare continuità agli interventi e accompagnare il settore negli investimenti necessari per il futuro», dichiara Secondo Sandiano, Presidente Nazionale di Assotrasporti.

«Per molti autotrasportatori della Granda le priorità sono immediate: costi sostenibili, liquidità, procedure chiare e tempi certi. Le risorse stanziate devono arrivare alle imprese senza ritardi», osserva Fabrizio Civallero, Segretario Nazionale di Assotrasporti.

ACIT–Assotrasporti conferma l'attenzione alle esigenze delle aziende cuneesi e auspica che il confronto istituzionale prosegua con ulteriori misure per la sostenibilità economica, l'innovazione e la competitività del trasporto merci.