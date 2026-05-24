Autovelox di Trucco, parte la raccolta firme: “Va spostato dentro il paese per una vera sicurezza”

Da anni è al centro delle polemiche, e ora diventa il bersaglio di una petizione online. L'autovelox posizionato davanti al cimitero di Trucco/Porra, sulla strada della Val Roja, finisce nel mirino del gruppo Facebook "Colle di Tenda", che ha lanciato una raccolta firme ufficiale indirizzata al sindaco di Ventimiglia con una richiesta precisa: spostare il dispositivo dall'attuale posizione — un rettilineo fuori dall'abitato — all'interno del paese di Trucco, dove la presenza di pedoni, attraversamenti, case, negozi e fermate dell'autobus rende il controllo della velocità una necessità reale.

Secondo i promotori, l’attuale collocazione dell’impianto continua a suscitare critiche da parte di chi percorre quotidianamente la zona. Sarebbe più utile spostarlo dove sono presenti abitazioni, attività commerciali, fermate dei mezzi pubblici e attraversamenti pedonali che richiedono maggiore attenzione da parte degli automobilisti.

Tra gli obiettivi, soprattutto quello di incrementare la sicurezza e trasformare l’autovelox in uno strumento di prevenzione più che di sanzione.

Nel testo diffuso online viene evidenziato anche il tema dei ricorsi e delle contestazioni legate ai verbali elevati, alla luce delle recenti pronunce che in diversi casi hanno riaperto il dibattito sulla regolarità dei dispositivi di rilevamento.

La raccolta firme è già attiva sulla piattaforma online dedicata (QUI) e gli amministratori del gruppo invitano cittadini e utenti a firmare e condividere l’iniziativa per allargare il più possibile la partecipazione. L’obiettivo dichiarato è raggiungere un numero significativo di adesioni da presentare all’amministrazione comunale di Ventimiglia.