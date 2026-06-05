Nel giardino Garnero a Saluzzo, dove batte il "tempo del sole"

Sabato 6 e domenica 7 giugno: una due giorni nell’antico giardino "Garnero" nel centro storico di Saluzzo, che riapre alle visite. Normalmente nascosto agli occhi del pubblico, sarà visitabile dalle ore 14 alle 18.

Sorge a ridosso delle antiche mura della città, in una delle vie più suggestive e antiche, via Pusterla, che guarda al Monviso.

Qui vegetano centinaia di piante di Capparis spinosa in via di fioritura, piante mediterranee che sono da secoli tenacemente abbarbicate ai muri di questa collezione botanica, passione di Maria Grazia e Fabio, i padroni di casa, a far da cornice alle amate Hosta, Equiseti e Bambù giganti.

“Il mio bisnonno già forniva di capperi le nobili famiglie saluzzesi – racconta il proprietario Fabio, architetto restauratore di meridiane (Solaria Opere) -. Come siano arrivate qui le piante, non lo so esattamente, ma presuppongo nel ‘700, periodo in cui “l'esotismo” iniziò a diventare un fenomeno culturale diffuso, che interessava tutte le arti, giardini compresi, dove era abitudine mettere a dimora piante di altre aree geografiche.

Lo spazio verde che si sviluppa lungo la via e verticalmente con rigogliosa vegetazione verso il ruscello sottostante, era di proprietà dei conti Saluzzo di Monterosso, casato che acquistò numerose proprietà nel centro storico dalla fine del trecento ai primi decenni del ‘700.

Poi divenne di proprietà della mia famiglia. Come il mio bisnonno anche mio nonno Angelo e lo zio Pierino Grassero, coltivavano i capperi per la vendita. Questo era il loro giardino-vivaio, dove nei terrazzamenti e nelle vasche in muratura coltivavano piantini, fiori e ortaggi per il mercato e negozi".

Nella casa soprastante ora abitazione della famiglia Garnero, facevano corbeille per le spose.

Non solo di piante, ma di “ tempo” si rifletterà nel giardino: il tempo degli orologi solari, passione e mestiere del padrone di casa.

Lo spazio non è accessibile a persone con disabilità. Per ulteriori info: 335/337.189. Per ulteriori info: 335/337.189

https://openagenda.com/rdvj-2026-italia/events/il-tempo-del-sole?cl=it