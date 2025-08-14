E' di tre feriti il bilancio di un violento incidente stradale verificatosi ieri sera alle 21.50 nel comune di Arguello, in località Tre Cunei sulla Provinciale 32 a ridosso della piccola rotatoria.
Tre i feriti registrati in seguito allo scontro, presi in carico dall'equipe del 118 con due ambulanze.
Sul posto anche i vigili del fuoco di Cortemilia e Alba per la messa in sicurezza dei veicoli, la Polizia locale dell'Alta Langa insieme ai carabinieri di Monesiglio per i rilievi del caso e la viabilità, gestita con chiusure temporanee e deviazioni a senso unico alternato.
Per la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia stradale, conclusasi intorno all'1 di notte, è intervenuto il reparto tecnico della Provincia di Cuneo e il servizio soccorso Aci Rivoira di Fossano.
In Breve
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Cronaca | 14 agosto 2025, 07:54
Arguello, violento scontro ieri sera tra due auto in località tre cunei: tre feriti
Sul posto sono intervenuti l'equipe del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale Alta Langa e i carabinieri. La viabilità è stata temporaneamente deviata e gestita a senso unico alternato. L'intervento si è concluso intorno all'una di questa notte
E' di tre feriti il bilancio di un violento incidente stradale verificatosi ieri sera alle 21.50 nel comune di Arguello, in località Tre Cunei sulla Provinciale 32 a ridosso della piccola rotatoria.