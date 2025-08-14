Arguello, violento scontro ieri sera tra due auto in località tre cunei: tre feriti

E' di tre feriti il bilancio di un violento incidente stradale verificatosi ieri sera alle 21.50 nel comune di Arguello, in località Tre Cunei sulla Provinciale 32 a ridosso della piccola rotatoria.



Tre i feriti registrati in seguito allo scontro, presi in carico dall'equipe del 118 con due ambulanze.



Sul posto anche i vigili del fuoco di Cortemilia e Alba per la messa in sicurezza dei veicoli, la Polizia locale dell'Alta Langa insieme ai carabinieri di Monesiglio per i rilievi del caso e la viabilità, gestita con chiusure temporanee e deviazioni a senso unico alternato.



Per la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia stradale, conclusasi intorno all'1 di notte, è intervenuto il reparto tecnico della Provincia di Cuneo e il servizio soccorso Aci Rivoira di Fossano.