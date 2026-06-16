Alba: una targa alla Novipiù Campus Piemonte per lo storico risultato alle Finali Nazionali Under 17 Eccellenza di Basket

Sabato 13 giugno il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi hanno consegnato una targa alla Novipiù Campus Piemonte per lo straordinario traguardo raggiunto alle Finali Nazionali Under 17 Eccellenza in occasione della Finale Nazionale Kellogg’s Under 17 Eccellenza di Basket – Trofeo Claudio Monti, ad Agropoli e Torchiara dal 18 al 24 maggio scorsi.

La consegna in mattinata nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale dove la squadra è stata accolta insieme ai vertici dell’associazione sportiva con il presidente Paolo Bergui, lo staff rappresentato da Luca Jacomuzzi e Alessio Gaudio e alcuni familiari dei giocatori.

La società sportiva albese si è distinta a livello nazionale conquistando l’accesso tra le migliori sedici squadre d’Italia, risultato che testimonia l’elevato valore tecnico, l’impegno e la dedizione di atleti, staff tecnico e dirigenti.

La targa dell’Amministrazione comunale esprime la gratitudine e la riconoscenza della città per aver rappresentato Alba con orgoglio e competenza in una delle più prestigiose manifestazioni giovanili del basket italiano.

"Questo importante risultato – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi – è motivo di soddisfazione per tutta la comunità albese. È anche grande motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutti i giocatori della squadra, un’esperienza di sport, ma anche di crescita personale per i ragazzi. La Novipiù Campus Piemonte rappresenta un’eccellenza sportiva del territorio e un esempio positivo per tanti giovani che si avvicinano allo sport, trasmettendo valori fondamentali come impegno, sacrificio, spirito di squadra e passione. Con questo riconoscimento, l’Amministrazione comunale ha voluto riconoscere e valorizzare non solo il prestigioso risultato sportivo ottenuto, ma anche il ruolo educativo e sociale che la società svolge quotidianamente nella crescita delle nuove generazioni. Ringraziamo tutti gli atleti, gli allenatori, i dirigenti e le famiglie che hanno contribuito al raggiungimento di questo storico traguardo, augurando alla Novipiù Campus Piemonte nuovi e prestigiosi successi per il futuro".