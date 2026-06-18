Dopo il successo de L’Étape Piemonte by Tour de France, il 20 settembre arriva L’Étape Mondovì

A poco più di due settimane dal grande successo de L'Étape Piemonte by Tour de France, andata in scena il 31 maggio tra le Valli Gesso, Stura e Vermenagna, il territorio cuneese si prepara a vivere un nuovo importante appuntamento dedicato al ciclismo. Il prossimo 20 settembre sarà infatti la volta de L'Étape Mondovì by Tour de France, evento che raccoglie l'eredità della Granfondo Alpi del Mare e rilancia il progetto di valorizzazione cicloturistica del Monregalese.

L'Étape Piemonte ha portato migliaia di ciclisti provenienti dall'Italia e dall'estero a pedalare sulle strade delle Alpi cuneesi, confermando la capacità del ciclismo di generare presenze, visibilità e ricadute economiche per i territori che lo ospitano. Un risultato che rafforza ulteriormente la convinzione che gli eventi ciclistici rappresentino oggi uno dei più efficaci strumenti di promozione territoriale.

È proprio in questa direzione che si inserisce L'Étape Mondovì by Tour de France. La manifestazione nasce infatti dall'esperienza della Granfondo Alpi del Mare, che nel 2025, alla sua prima edizione, portò sulle strade del Monregalese oltre 2.500 ciclisti, generando un importante impatto turistico e mediatico e dimostrando il potenziale di un territorio che ha tutte le caratteristiche per diventare una delle principali destinazioni ciclistiche del Nord Italia.

Strade panoramiche, salite impegnative, collegamenti naturali con le Alpi del Mare, borghi ricchi di storia e una tradizione enogastronomica di eccellenza costituiscono infatti un patrimonio ideale per attrarre appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero.

L'Étape Mondovì rappresenta quindi un ulteriore passo avanti in un progetto che guarda oltre il singolo evento sportivo. L'obiettivo è consolidare il posizionamento del Monregalese come destinazione ciclistica permanente, capace di offrire opportunità di scoperta e di pratica sportiva durante tutto l’anno. Un approccio che consente di trasformare l'interesse generato dagli eventi in flussi costanti di visitatori, creando valore per strutture ricettive, attività commerciali e operatori turistici del territorio.

Dopo l'entusiasmo e la partecipazione registrati il 31 maggio a Entracque con L’Étape Piemonte, il prossimo appuntamento di Mondovì rappresenta dunque una nuova occasione per mettere la Provincia Granda al centro dell'attenzione del movimento ciclistico e per proseguire un percorso di sviluppo che vede nella bicicletta un potente motore di promozione, turismo e crescita economica.

Il conto alla rovescia è iniziato: il 20 settembre Mondovì e il suo territorio torneranno ad accogliere centinaia di appassionati per una giornata di sport, scoperta e valorizzazione di uno degli angoli più autentici e affascinanti del Piemonte.

Sito web: www.letapemondovi.it