Saluzzo, prosegue il diserbo nelle vie cittadine

Dopo le operazioni nell'alto centro storico proseguono le attività di manutenzione e gli interventi di diserbo nell'abitato di Saluzzo.
Le operazioni si svolgeranno nel periodo compreso tra domenica 30 agosto e mercoledì 2 settembre nelle seguenti vie:
via Bodoni, via Matteo Olivero, via del Follone, via Mortara, via Todini, via Mons. Savio, via San Bernardino, via Trieste, corso IV Novembre, via Gorla, via Creusa, villaggio Santa Caterina, Corso Ancina, corso Matteotti, via Cima, via Sampò, via Fiume, via Alessi, via Vittime di Bologna, via Vittime di Brescia, via Torino, via Lattes, via Bagni, via Pistoi, via Cav. Di Vittorio Veneto, via Cap. Marchisio, via Trento, via Vecchia di Scarnafigi, via F.lli Gagliardone, via Marconi, via Cimitero, largo dei Camini, via dei Camini, via Costa, via Monge, via F.lli Ramello, via Barge, via Madre Teresa di Calcutta, via Hans Clemer, via Caduti sul Lavoro, piazza Cesare Battisti, largo Caduti sul Lavoro, via Lagnasco, via Cuneo, via C. Panero, via Pignari, via Villafalletto, via Lattazzi, via Grangia Vecchia.
Per garantire il minor disagio possibile a residenti, attività commerciali e visitatori, gli interventi saranno effettuati in orario notturno, indicativamente dalle ore 22 alle ore 06.
Il giorno precedente all’applicazione, saranno posizionati nelle aree interessate appositi cartelli informativi riportanti le indicazioni relative agli interventi in corso.
L'amministrazione informa inoltre che il servizio sarà eseguito mediante l'utilizzo dell'erbicida Roundup Future, impiegato nel rispetto delle modalità d'uso previste dalla normativa vigente e delle prescrizioni riportate in etichetta.
Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente nelle zone interessate.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del CSEA.