Buoni spesa per famiglie in difficoltà: il Lions Club Bra Host dona mille euro al Gruppo Caritativo Fraternità

Un aiuto concreto a favore delle famiglie più fragili del territorio. Lo scorso 15 luglio, il Lions Club Bra Host, per mano del past presidente Andrea Molineris, ha consegnato a don Roberto Zoccalli, parroco di Sommariva del Bosco e referente del Gruppo Caritativo Parrocchiale Fraternità, buoni spesa per un valore complessivo di mille euro, destinati all'acquisto di generi alimentari.
I buoni saranno distribuiti alle famiglie seguite dal Gruppo Caritativo, che attualmente assiste 70 nuclei familiari, pari a circa 200 persone tra bambini, adulti e anziani.
Attivo dal 2007, il Gruppo Caritativo Fraternità rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità di Sommariva del Bosco, garantendo un sostegno costante attraverso la distribuzione di alimenti e beni di prima necessità.
Con questa iniziativa il Lions Club Bra Host ha voluto sostenere concretamente una realtà che ogni giorno opera al fianco delle persone in maggiore difficoltà, offrendo alle famiglie beneficiarie la possibilità di acquistare direttamente i prodotti alimentari di cui hanno più bisogno.
Un gesto di solidarietà che testimonia l'attenzione del Club verso il territorio e rafforza la collaborazione con le associazioni locali, trasformando ancora una volta il motto lionistico "We Serve" in un servizio concreto a favore della comunità.