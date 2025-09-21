Il Rotary Club Alba piange la scomparsa del socio e amico Leonardo Cappa

Il Rotary Club Alba si stringe ai familiari del loro socio e amico Leonardo Cappa, che purtroppo è venuto a mancare il 21 settembre 2025, all’età di 104 anni.

Leonardo è stato una costante del club albese: nato a Cap-d’Ail (Francia) nel 1921, vantava un’anzianità all’interno del Rotary Alba di più di quarant’anni (è entrato nel club il 1° gennaio 1981). Proprio per questo al suo centesimo compleanno ha ricevuto una Paul Harris Fellow (la più alta onorificenza rotariana) per festeggiare la sua lunga permanenza nel club.

Il dottor Leonardo Cappa, medico pediatra e odontoiatra, è stato uno stimato professionista: a giugno 2025 era stato dichiarato il medico più anziano d’Italia ancora iscritto all’Ordine.

Partecipò alla guerra partigiana con il nome di Nano (nel patois francese, diminutivo di Leonardo) nella fazione di Badoglio. Si trasferì in Italia all’età di tre anni e intraprese gli studi in medicina e chirurgia all’Università di Torino; anche nel periodo partigiano aveva svolto la sua attività curando i feriti, fino a che, alla fine della guerra, aveva iniziato la sua attività di pediatra, per poi diventare odontoiatra.

Non solo Leonardo, ma tutta la sua famiglia hanno sempre avuto un legame speciale col Rotary: il figlio, Marcello, anche lui odontoiatra stimato, è nel club albese dal 1994 e ha contribuito a fondare nel 2000 il Rotaract Alba Langhe e Roero, cosa che gli è valsa una Paul Harris Fellow; sua moglie, Francesca Benvenuto, pur non essendo membro rotariano, ha ricevuto nel 2022 una Paul Harris per il notevole contributo dato al service “Laboratorio al femminile”, di cui ha curato il corso di cucito. Nel 2018, il nipote di Leonardo, Leonardo Junior, è entrato nel Rotaract e nel 2023 ne è diventato presidente; infine, anche la seconda nipote, Sara, è entrata nel Rotaract nel 2022 e ha ricoperto la carica di Prefetto.

La storia della famiglia Cappa è sempre stata profondamente legata al Rotary Club di Alba, per cui non basterebbe una sola pagina per raccontare tutti i contributi dati e il legame creato con gli altri soci; un impegno rotariano che non si è limitato ai singoli individui, ma che è stato, e sarà ancora una dedizione familiare.

Leonardo è stato il capostipite, un amico prezioso per il club e uno stimato professionista: mancherà a tutti i soci e a chi lo ha conosciuto.

Il club porge le sue più profonde condoglianze alla famiglia.

Il rosario si terrà martedì 23 settembre alle ore 20:30 presso la parrocchia del Mussotto; il funerale sarà mercoledì 24 alle ore 15.

