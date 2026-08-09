Scontro tra un'auto e una moto a Chiusanico, chiusa temporaneamente la statale 28 del Colle di Nava

La strada statale 28 "Del Colle di Nava" è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 131,121 al km 131,867, nel territorio comunale di Chiusanico, in provincia di Imperia a causa di un incidente.

Il sinistro ha coinvolto un'autovettura e un motoveicolo all'interno della galleria "Madonna degli Angeli". Nell'impatto una persona è rimasta ferita.

Il traffico viene deviato temporaneamente lungo la viabilità alternativa con segnalazioni sul posto.

Il personale di Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza nel più breve tempo possibile.

***notizia in aggiornamento ***

Nell’impatto l'uomo che si trovava alla guida del motoveicolo è finito sotto le ruote dell'automobile, rimanendo ferito ed è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa del capoluogo.