Monterosso Grana festeggia i 10 anni della Bodi Fest: domenica 16 agosto la mostra-mercato delle tipicità d'Oc

Domenica 16 agosto il borgo alpino di Monterosso Grana ospiterà la decima edizione della "Bodi Fest", la tradizionale mostra-mercato con musica d'Oc organizzata per celebrare il raccolto delle storiche patate locali, la Piatlina e la Ciarda.
L'evento, in programma dalle ore 09:00 alle 19:00, vedrà la presenza degli stand dei consorziati del Bodi affiancati dalle principali eccellenze enogastronomiche delle valli d'Oc. Tra le specialità in esposizione figurano l'aglio di Caraglio, le farine di grani antichi della comunità Slow Food, la farina della polenta Bastarda e il miele locale.
A questo proposito, il Consorzio del Bodi ricorda che la partecipazione per i produttori del territorio è completamente gratuita, sottolineando lo spirito dell'iniziativa, concepita non come una semplice fiera ma come una vera e propria festa del territorio.
All'appuntamento prenderà parte anche lo stand dell'associazione di volontariato O.d.V. "Il Fiore della Vita", realtà impegnata nel sostegno ai bambini e alle famiglie dei reparti di Pediatria, Oncologia Pediatrica e Neonatologia dell'Ospedale di Savigliano.
Il pomeriggio sarà animato dai balli tradizionali sulle note della musica d'Oc proposta dal gruppo Pitakass.