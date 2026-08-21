Giornata internazionale in ricordo delle vittime del terrorismo, perché va celebrata

A dieci anni dal sanguinoso attentato di Parigi, resta una drammatica verità: che la spirale di violenza continua e il conteggio delle vittime per mano terrorista non si fermerà mai. A queste persone è dedicata la Giornata internazionale di commemorazione e omaggio alle vittime del terrorismo, indetta dall'Onu nel 2017.

La giornata si celebra il 21 agosto di ogni anno, una data scelta per commemorare l'attentato contro l'ufficio delle Nazioni Unite a Baghdad nel 2003, in cui hanno perso la vita molti dipendenti delle Nazioni Unite, tra cui il rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l'Iraq, Sergio Vieira de Mello.

Gli atti di terrorismo hanno un impatto devastante sulle comunità e lasciano cicatrici profonde nella società. La Giornata mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze del terrorismo e promuovere la solidarietà tra le nazioni nel combattere questa minaccia comune.

Un'occasione, dunque, per interrogarsi sulle ferite e sulle speranze del mondo intero.