A Dogliani inaugura una mostra con le opere di Tanchi Michelotti

Ventun dipinti che documentano alcuni dei temi iconografici che più caratterizzano l’espressione figurativa tipica dell’artista cebano Tanchi Michelotti, a partire dalla condizione estrema dell’uomo o di Cristo oltraggiato e costretto ai patimenti della morte in croce, ma anche quella altrettanto crudele e simbolica del “bove squartato”.

Sarà inaugurata domenica 30 agosto 2026 alle 11, presso la Cappella del Ritiro della Sacra Famiglia (Piazza Belvedere, zona Dogliani Castello, la mostra “Figurazioni. La giostra della vita. Opere 1984-2026” .

L'esposizione si presenta al pubblico come il trentunesimo evento organizzato da grandArte nell'ambito della rassegna "OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro". Il percorso espositivo offre una preziosa selezione di ventun dipinti che ripercorrono oltre quarant'anni di ricerca dell'artista cebano, spaziando dai temi della sofferenza esistenziale e del messaggio evangelico a figure iconiche come mani, farfalle, velieri e sirene, in un linguaggio pittorico unico nato da un processo continuo di sovrapposizioni, sottrazioni e vibranti intuizioni cromatiche.

La mostra sarà visitabile dal 30 agosto al 27 settembre 2026, il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30, mentre dal martedì al venerdì sarà fruibile su appuntamento chiamando il numero 333 4651346.

L'evento, a ingresso libero, è realizzato con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, con il patrocinio del Comune di Dogliani.