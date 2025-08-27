Comune di Cuneo, allarme sui conti? Boselli chiede un piano urgente di contenimento delle spese

La situazione finanziaria del Comune torna al centro del dibattito politico. Nel prossimo Consiglio comunale sarà infatti discussa l’interpellanza presentata da Giancarlo Boselli, capogruppo degli Indipendenti, rivolta alla Sindaca Manassero e al Presidente del Consiglio comunale Vernetti.

Boselli richiama l’attenzione sulla dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario, dott. Carlo Tirelli, rilasciata in occasione della verifica degli equilibri di bilancio. Tirelli ha ribadito la “preoccupazione già espressa da due anni a questa parte” e la necessità di “una politica di effettivo contenimento dei costi della gestione corrente”. Senza un intervento immediato, ha sottolineato il dirigente, sarà impossibile predisporre un bilancio di previsione attendibile.

Parole che, per l’autorevolezza della fonte, hanno sollevato timori sulla tenuta complessiva dei conti comunali e sulle prospettive del prossimo documento finanziario.

Nella sua interpellanza, Boselli chiede alla Sindaca quali provvedimenti intenda adottare nell’immediato, con un piano concreto di riduzione della spesa corrente. Domanda inoltre di conoscere nel dettaglio i settori coinvolti e le cifre previste per i tagli, sollecitando una relazione urgente in Prima Commissione consiliare.

“Occorre affrontare senza indugi – sottolinea Boselli – una situazione che rischia di avere pesanti riflessi sul futuro immediato del Comune di Cuneo”.

La risposta della Sindaca è attesa nel prossimo Consiglio comunale.