Vent'anni a servizio della comunità: la Confraternita di Misericordia di Cuneo festeggia il ventennale

Traguardo importante per la Confraternita di Misericordia di Cuneo, che nei giorni di venerdì 11 e sabato 12 settembre festeggia i suoi primi vent'anni di attività a supporto del territorio. Nata nel 2006 con un solo veicolo e una decina di volontari, l'associazione è cresciuta fino a garantire un presidio operativo continuo sulle 24 ore per sette giorni su sette.

Il parco mezzi conta oggi 7 ambulanze, un pulmino e 4 autovetture attrezzate per il trasporto disabili, oltre a due veicoli per pazienti autosufficienti.

L'organico si è recentemente arricchito con l'ingresso di 20 nuovi volontari soccorritori diplomati nel 2026, attualmente impegnati nel tirocinio pratico. Oltre ai servizi d'emergenza e al trasporto infermi, la struttura comprende una squadra di Protezione Civile intervenuta in diverse emergenze nazionali, tra cui le alluvioni in Emilia Romagna e Toscana al fianco della colonna mobile delle Misericordie d'Italia.

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 11 settembre alle ore 20.30 presso il Teatro Toselli di Cuneo con la commedia "Tre padri, una donna ed una ... sposa", portata in scena dalla compagnia I Pazzi di Cuore di Cuneo per la regia di Nina Monaco sulle note del musical "Mamma Mia". L'ingresso richiede la prenotazione obbligatoria al numero di telefono 351/47.59.150 e l'incasso della serata sarà interamente devoluto alla Confraternita.

Le iniziative proseguiranno sabato 12 settembre in piazza Virginio con l'apertura dalle ore 9.00 del "Misericordia Village", uno spazio ad accesso libero allestito per presentare alla cittadinanza le attività del sodalizio. Alle ore 10.00 si terranno i saluti istituzionali delle autorità locali, seguiti da un corteo fino al Duomo di Cuneo insieme alle altre realtà associative della zona. La giornata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa, accompagnata dai canti della corale della Croce Verde di Saluzzo.