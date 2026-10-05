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Attualità | 05 ottobre 2026, 09:53

Bra si mobilita per la Palestina: venerdì 9 ottobre presidio in via Cavour

Alle 18 la Rete Cuneese per la Palestina aderisce alla giornata nazionale promossa da "Palestina anima mundi" e dalla Global Alliance for Palestine in oltre cinquanta città.

Immagine archivio di una manifestazione a Cuneo

Immagine archivio di una manifestazione a Cuneo

Bra sarà una delle oltre cinquanta città italiane che venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre aderiranno all'invito internazionale della Global Alliance for Palestine e nazionale della rete "Palestina anima mundi", di indire una giornata di mobilitazione per la Palestina. (https://20261010-palestinaanimamundi.netlify.app/)

L'appuntamento è per le 18 di Venerdì 9 ottobre in Via Cavour, luogo abituale dei presidi della Rete Cuneese per la Palestina.

Le parole d'ordine della mobilitazione sono:

·       Il rispetto del diritto internazionale

·       La fine di ogni complicità del governo italiano con le politiche di genocidio a Gaza e di apartheid nel resto del territorio occupato da parte di Israele.

·       La libera espressione del dissenso.

Al presidio ci sarà la possibilità di ascoltare la musica dal vivo del cantautore Francesco Riotta.

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