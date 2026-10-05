Bra si mobilita per la Palestina: venerdì 9 ottobre presidio in via Cavour

Bra sarà una delle oltre cinquanta città italiane che venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre aderiranno all'invito internazionale della Global Alliance for Palestine e nazionale della rete "Palestina anima mundi", di indire una giornata di mobilitazione per la Palestina. (https://20261010-palestinaanimamundi.netlify.app/)

L'appuntamento è per le 18 di Venerdì 9 ottobre in Via Cavour, luogo abituale dei presidi della Rete Cuneese per la Palestina.

Le parole d'ordine della mobilitazione sono:

· Il rispetto del diritto internazionale

· La fine di ogni complicità del governo italiano con le politiche di genocidio a Gaza e di apartheid nel resto del territorio occupato da parte di Israele.

· La libera espressione del dissenso.

Al presidio ci sarà la possibilità di ascoltare la musica dal vivo del cantautore Francesco Riotta.