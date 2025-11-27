Ventimiglia approva l’esenzione dall’imposta di soggiorno per i cittadini di Limone Piemonte

Passa in consiglio comunale a Ventimiglia il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 78 del 13 novembre 2017 e SS.MM.II. La tassa non sarà pagata dai cittadini di Limone Piemonte.

"E' motivo di grande soddisfazione" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Il medesimo provvedimento verrà poi preso in considerazione anche nel comune di Limone. E' un provvedimento semplice ma innovativo".

"E' un'iniziativa pertinente al gemellaggio. Siamo sempre all'interno di sviluppo turistico della città" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci. I ventimigliesi che andranno a Limone avranno lo stesso trattamento.