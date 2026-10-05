Servizio Civile Ambientale, aperto il bando 2026: 16 posti nei progetti della Provincia di Cuneo

Dallo scorso 24 settembre è aperto il Bando di Servizio Civile Ambientale, che offre ai giovani l'opportunità di vivere un'esperienza formativa e di cittadinanza attiva impegnandosi nella tutela dell'ambiente e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio. a Provincia di Cuneo aderisce all'iniziativa con tre progetti che mettono complessivamente a disposizione 16 posti per giovani tra i 18 e i 29 anni, con avvio del servizio previsto il 15 gennaio 2027 e scadenza delle candidature fissata alle ore 14 di venerdì 6 novembre.

L'iniziativa si inserisce nel programma nazionale del Servizio Civile Universale dedicato alle tematiche ambientali e rappresenta un'importante occasione per acquisire competenze, sviluppare una maggiore sensibilità verso i temi della sostenibilità e contribuire concretamente alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale provinciale.

I tre progetti promossi dalla Provincia di Cuneo rientrano nel programma Sca – Green Vibes e affrontano alcune delle principali sfide ambientali contemporanee, dalla tutela della fauna selvatica alla diffusione della conoscenza scientifica sui cambiamenti climatici, fino alla promozione di modelli di mobilità più sostenibili.

Il progetto Vite selvatiche, che prevede otto posti presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo, si propone di rafforzare la consapevolezza sull'impatto delle interazioni tra uomo e animale sulla fauna selvatica, incrementare le attività di recupero, cura e rilascio degli animali, raccogliere e divulgare dati sul loro stato di salute e accrescere la conoscenza del patrimonio faunistico da parte della cittadinanza. Tre posti sono riservati a giovani con minori opportunità legate a bassa scolarizzazione.

Con il progetto Clima di conoscenza, che coinvolge la Casa del Fiume di Cuneo e la sede di Chiusa Pesio delle Aree Protette Alpi Marittime, saranno impiegati sei operatori volontari. L'iniziativa punta a trasferire conoscenze scientifiche sui cambiamenti climatici, approfondire il monitoraggio ambientale e favorire forme di turismo sostenibile e consapevole, contribuendo alla diffusione di una maggiore cultura ambientale sul territorio. Due posti presso la Casa del Fiume sono riservati a giovani con difficoltà economiche.

Il terzo progetto, Muoviamoci insieme: mobilità inclusiva per un futuro sostenibile, mette a disposizione due posti presso l'Ufficio Mobilità del Comune di Cuneo. L'obiettivo è promuovere una cultura della mobilità sostenibile tra i giovani, favorire il loro coinvolgimento nella progettazione e nella comunicazione di iniziative dedicate al tema e migliorare la conoscenza e l'accessibilità dei servizi di mobilità sostenibile presenti sul territorio. Entrambi i posti sono riservati a giovani con difficoltà economiche.

I 16 volontari selezionati svolgeranno un'esperienza della durata di dodici mesi, ricevendo l'assegno mensile previsto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online dedicata, secondo le modalità e le scadenze indicate nel bando nazionale.

Tutte le informazioni dettagliate sui progetti della Provincia di Cuneo, sulle sedi disponibili, sui requisiti richiesti e sulle modalità di partecipazione sono consultabili nella sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia, raggiungibile al seguente link: https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/bando-ambientale-2026.