Acqua, Bergesio: "Oltre 140 milioni al Piemonte, 2,3 milioni per Narzole"

"Sulle infrastrutture idriche il Governo e la Lega continuano a dare risposte chiare e concrete. Grazie all'impulso e alla determinazione del Ministro Matteo Salvini, che fin dal suo insediamento al Mit ha promosso ed avviato un vero e proprio piano strategico per l'acqua e il contrasto alla siccità, oggi vediamo risultati fondamentali per il Paese. Con la programmazione dello Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI), sono stati destinati 1,55 miliardi a 59 interventi sulla rete idrica. Di questi, circa 700 milioni di euro al Centro-Nord, e oltre 140 milioni arriveranno proprio in Piemonte: il segno tangibile di una visione di lungo periodo orientata all'efficienza e alla modernizzazione delle nostre reti", dichiara il Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, commentando le risorse che il Governo ha destinato alla rete idrica nazionale. Tutte le risorse verranno assegnate in meno di 4 mesi.



"Nello Strumento finanziario un'attenzione particolare va alla Provincia di Cuneo, dove viene finanziato un intervento cruciale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la qualità dell'acqua a cittadini e imprese", sottolinea il Senatore.



Il progetto, promosso dal Consorzio Gestori Servizi Idrici scrl per il sistema idrico del Comune di Narzole, prevede un investimento di circa 2,31 milioni di euro, sostenuto per oltre 2,06 milioni dalle risorse dello SFNIISSI. Nello specifico, i lavori permetteranno il potenziamento del campo pozzi 'LUVOT', il collegamento strutturale con il serbatoio 'PODIO' e la realizzazione di un moderno impianto di potabilizzazione per il trattamento di ferro e manganese a Bene Vagienna.



"In tutta la regione sono ben 5 le grandi opere finanziate. Interventi che dimostrano l'impegno costante della Lega per il Piemonte: dal progetto sulla Dorsale idrica della Val Pellice nel Torinese (43,7 milioni finanziati su 55 totali), all'imponente cantiere per l'invaso sul torrente Sessera tra Biellese e Vercellese (85,5 milioni concessi su 95 milioni di valore), fino ai potenziamenti e nuovi impianti di potabilizzazione nel Novarese (12,4 milioni finanziati) e le nuove condotte nell'Astigiano (oltre 264 mila euro). L'attenzione del Ministro Salvini per il territorio cuneese e piemontese porta risorse vere sui nostri fiumi e nei nostri acquedotti", conclude il Senatore Bergesio.