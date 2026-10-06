A Cuneo "Il mondo di fuori": il teatro in scena per la salute mentale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra ogni anno il 10 ottobre, il territorio si unisce per promuovere un momento di riflessione, cultura e sensibilizzazione attraverso il linguaggio del teatro.

Domenica 18 ottobre alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo "Il mondo di fuori", portato sul palco dalla compagnia Gli episodi, con la regia di Elide Giordanengo. L'iniziativa è promossa dall'associazione MenteInPace insieme alle Comunità Ischiator e Corborant del Centro di Salute Mentale di Boves e all'associazione "I la fuma pa", con il sostegno dell'ASL CN1 e il patrocinio del Comune di Cuneo.

L'evento si inserisce nel quadro delle iniziative legate alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, la cui finalità principale è ridurre i pregiudizi e lo stigma sociale, promuovere la prevenzione e migliorare l'accesso ai servizi di supporto psicologico e psichiatrico. Il tema internazionale scelto per il 2026 – "Lived experiences heard: real voices, real change" (Ascoltare le esperienze vissute: voci vere, vero cambiamento) – mette al centro l'importanza fondamentale dell'ascolto diretto delle persone che vivono o hanno vissuto l'esperienza del disagio psichico e dei loro familiari. Un principio che incarna appieno la mission dell'associazione MenteInPace, da sempre impegnata nel creare spazi di parola, confronto e inclusione attiva.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito. Nel corso della serata verranno raccolte offerte libere, che serviranno a coprire le spese di realizzazione dello spettacolo e a sostenere le future attività e i progetti sociali promossi da MenteInPace sul territorio.