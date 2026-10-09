Le estetiste del CFP Cemon “Ernesto Rebaudengo” di Ceva alla Rinascente di Torino per la Beauty Fair insieme a Nuagemma

Dalla scuola di Ceva a uno dei luoghi simbolo dello shopping e del beauty torinese.

Sabato 26 settembre quattro studentesse del terzo anno del percorso Operatore del benessere – Estetica del CFP Cemon "Ernesto Rebaudengo" hanno preso parte alla Beauty Fair della Rinascente di Torino, l'evento dedicato al mondo della bellezza.

Nel corso della giornata le studentesse hanno potuto esprimere il proprio talento, proponendo trattamenti mani e viso con i prodotti Nuagemma. La partecipazione è nata dall'invito di Chiara Scarzella, fondatrice e ideatrice del marchio. Ad accompagnare le studentesse erano presenti la direttrice della sede di Ceva Simona Giacosa e la docente di estetica Marta Piccioni.

L'esperienza non si ferma qui: le studentesse torneranno infatti alla Rinascente di Torino anche sabato 3 ottobre.

L'appuntamento torinese si inserisce in una collaborazione ormai consolidata tra il CFP Cemon e l’azienda Bioelite della Dottoressa Chiara Scarzella, che si rinnova ogni anno con l'evento “Spa nella Lavanda” che si tiene a Sale San Giovanni e che si arricchisce ora di altre occasioni importanti nel corso dell'anno. Una partnership preziosa per le studentesse, che hanno così la possibilità di lavorare con prodotti di qualità e di mettersi alla prova in contesti di rilievo, al di là dello stage e delle ore di laboratorio scolastico.

La Dottoressa Scarzella, inoltre durante il terzo anno del percorso formativo conduce un approfondimento legato all’ambito della cosmetologia, materia fondamentale in quanto i cosmetici sono uno degli strumenti principali del lavoro. Conoscere la composizione dei prodotti, scegliere il cosmetico adatto, utilizzare correttamente i prodotti, prevenire reazioni indesiderate e consigliare alle clienti come utilizzare i prodotti a casa sono conoscenze essenziali per svolgere il lavoro in modo sicuro, consapevole ed efficacie.

Commenta la Direttrice della sede cebana Simona Giacosa: "desidero ringraziare Chiara Scarzella per averci invitate a un evento così prestigioso e per la fiducia che, anno dopo anno, continua a riporre nelle nostre studentesse. Con lei si è costruita una collaborazione che per noi ha un valore enorme: permette alle studentesse di lavorare con prodotti di qualità e, soprattutto, di confrontarsi con un pubblico reale in occasioni importanti, fuori dal normale contesto scolastico. Vederle all'opera con professionalità e sicurezza, in un contesto come quello della Rinascente, è la conferma più bella del percorso che stanno portando avanti."