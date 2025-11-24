"Sii cambiamento - Imprese che si interrogano": a Cuneo il convegno di Terziario Donna Confcommercio [FOTO e VIDEO]

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Terziario Donna - Confcommercio Provincia di Cuneo ha organizzato il convegno "Sii Cambiamento - Imprese che si interrogano", svoltosi lunedì mattina nella sede cuneese di Confcommercio in via Avogadro.

Un'occasione per sensibilizzare sul delicato tema, reso quotidianamente e tristemente attuale dalle notizie che provengono da ogni angolo di Italia e non solo.

L'iniziativa fa parte di un ciclo che ha l’obiettivo di offrire momenti di formazione, riflessione e confronto aperti alle imprese e alla cittadinanza. Un progetto a cura di Terziario Donna della Provincia di Cuneo.

Le imprese, i luoghi di lavoro e gli spazi di socialità assumono un ruolo chiave, diventando presìdi attivi contro la violenza di genere.

Le dichiarazioni a margine del convegno (GUARDA IL VIDEO)

Contestualmente è stata presentata la mostra fotografica dal titolo: "Donne del Terziario: storie di impresa, innovazione e futuro". Un'esposizione realizzata da Lorena Durante, vicepresidente di Terziario Donna Confcommercio Cuneo, che nei suoi scatti ha immortalato le donne coinvolte nel progetto mettendone in risalto la determinazione e la passione con cui portano avanti le loro attività.