Il magico mondo di Roald Dahl e Quentin Blake conquista Cuneo: un viaggio immersivo tra le tavole originali e la fabbrica della fantasia

Un nastro di cioccolato lungo sessanta metri, realizzato con due quintali di fondente e servito dagli studenti dell'Enaip di Cuneo e dell'Alberghero di Mondovì, ha dato il via a un percorso espositivo straordinario nel cuore del capoluogo cuneese. Ha aperto le porte nello Spazio Innov@zione di via Roma 15 la mostra "Roald Dahl & Quentin Blake. Una splenderrima collaborazione", un viaggio espositivo immersivo e gratuito che fino a domenica 25 aprile 2027 accompagnerà visitatori di ogni età dentro il sodalizio artistico tra il celebre scrittore britannico e il suo storico illustratore.

[Sopra alcuni momenti dall'inaugurazione]

Promossa da Crc Innova, ente strumentale della Fondazione Crc, ideata e curata dall'associazione culturale CUADRI, la mostra celebra oltre trent'anni di lavoro comune attraverso una sinergia internazionale che vede coinvolti il Roald Dahl Museum and Story Centre di Great Missenden (villaggio inglese nella contea del Buckinghamshire), la Roald Dahl Story Company, Peter Harrington London, Salani Editore e Wingspan Productions.

[Il saluto di Mauro Gola, presidente di Fondazione Crc]

[Michelangelo Pellegrino, presidente di Crc Innova, insieme a Mauro Gola]

[Il direttore di Confartigianato Cuneo, Joseph Meineri]

L'incontro tra parola e immagine

La mostra racconta la storia di una coppia artistica apparentemente improbabile, formata da Roald Dahl, imponente e loquace ex aviatore, spia e inventore, e Quentin Blake, illustratore schivo dal tratto dinamico e inconfondibile. Iniziato nel 1976 con una semplice stretta di mano nell'ufficio di un editore e sfociato nella pubblicazione de "Il coccodrillo Enorme", il loro lavoro congiunto ha trasformato per sempre la letteratura per l'infanzia. Fu tuttavia con la lavorazione de "Il GGG" che tra i due nacque un vero e proprio dialogo creativo diretto. Dahl ha sempre evidenziato come i disegni di Blake abbiano dato la forma definitiva a personaggi immortali quali la Strega Suprema, Agata Spezzindue e il signor Sporcelli, rendendoli icone riconosciute da generazioni di lettori in tutto il mondo.

[Sopra Andrea Borri, presidente di CUADRI ETS e direttore artistico della mostra]



Dalle edizioni rare al tavolo da disegno: le prime due sale

Il percorso espositivo (vedi le immagini nella galleria) parte dalle opere celebri per esplorare il metodo di lavoro dei due artisti. Nella prima sala il pubblico può ammirare prime edizioni rare pubblicate tra il 1978 e il 1990 e due tavole originali arrivate dalla collezione "Peter Harrington" di Londra, affiancate da installazioni scenografiche come la panca a forma di Coccodrillo Enorme e lo spazio gioco ambientato nella tana di Furbo, il Signor Volpe. Nella seconda sala l'attenzione si sposta sul processo grafico di Quentin Blake, tra schizzi preparatori e bozzetti che mostrano la ricerca del gesto perfetto. Al centro dell'ambiente, un grande tavolo da disegno consente a grandi e piccini di cimentarsi nel ricalco e nell'illustrazione libera.





Willy Wonka e il capanno creativo: un'esperienza sensoriale

Il cuore della mostra batte nella terza sala, dedicata all'universo di "La fabbrica di cioccolato". In un'atmosfera immersiva ricca di profumi, oblò e pulsanti interattivi, spiccano le sculture tridimensionali di Robert Harrop racchiuse in tubi trasparenti, affiancate dalla replica del bastone di Willy Wonka dal film del 2005 e da un raro Biglietto d'Oro autografato dal cast della pellicola del 1971.

La quarta sala rappresenta una novità assoluta: la ricostruzione concettuale del Writing Hut, il piccolo capanno da giardino di Gipsy House nelle Chiltern Hills dove Roald Dahl si ritirava a scrivere ogni giorno. Il pubblico può scoprire l'ambiente intimo da cui sono nati capolavori come "Matilde" e "Le Streghe", tra proiezioni di interviste d'archivio della Bbc del 1982, oggetti personali e la fedele riproduzione del pavimento in linoleum reso celebre anche dal regista Wes Anderson nel film "Fantastic Mr Fox".







Accessibilità e grandi eventi: un programma per scuole e famiglie

Concepita per garantire una fruizione universale, la mostra integra pannelli informativi con titoli in Braille, percorsi audio via Qr code ed esperienze sensoriali interattive.

L'iniziativa è accompagnata da un ricco calendario di appuntamenti gratuiti su prenotazione consultabili sui siti di Crc Innova e della Fondazione Crc. Tra gli appuntamenti in agenda figurano le visite guidate per adulti con i curatori, con il primo incontro fissato per sabato 10 ottobre alle ore 15.00, i percorsi dedicati alle scuole curati da CUADRI ETS, le letture ad alta voce del sabato e la rassegna cinematografica domenicale "Film per tutti" che prenderà il via a dicembre presso lo Spazio Incontri.

Un momento speciale è previsto per domenica 17 gennaio 2027 al Rondò dei Talenti, con un laboratorio di cioccolateria condotto dal maître chocolatier Davide Comaschi, già campione del mondo di settore.

Le voci dalla mostra

"Siamo davvero felici per questa quarta mostra che organizziamo per Crc Innova qui allo Spazio Innov@zione – dichiara Andrea Borri, presidente di CUADRI ETS e direttore artistico della mostra –. Questa volta raccontiamo la collaborazione che c'è stata tra due grandi talenti, capaci di influenzarsi a vicenda: lo scrittore che, parlando con l'illustratore, vedeva cambiarne i disegni, e quest’ultimo che suggeriva cambiamenti allo scrittore. Roald Dahl diceva che la buona scrittura è quando si riscrivono le storie: e lui rimetteva sempre mano alle sue, così come Blake rimaneggiava disegni e illustrazioni". "La mostra – prosegue Borri – è frutto di un lavoro molto lungo, durato oltre un anno. Tutto quanto qui presente è stato approvato dal Museo Dahl, con cui abbiamo collaborato, da Sir Quentin Blake, che è un signore che ormai ha 94 anni ma ha controllato e verificato tutto e ha apprezzato moltissimo tante idee che sono presenti in mostra, e dalla Roald Dahl Company".

[Andrea Borri, presidente di CUADRI ETS e direttore artistico della mostra]

"La mostra – dice Michelangelo Pellegrino, presidente di Crc Innova – è un bel modo per riscoprire i valori della narrativa per bambini, come la semplicità e l'allegria, attraverso il racconto della collaborazione tra Dahl e Blake, da cui sono nati personaggi indimenticabili. La visita offre a tutti la possibilità di sperimentare uno sguardo ironico e leggero sul mondo. Come Crc Innova non siamo nuovi a queste iniziative: l’anno scorso abbiamo chiuso la mostra di 'Pippi Calzelunghe' con oltre 30.000 visitatori, provenienti da tutta Italia e anche da altri Paesi d’Europa. Un dato che sottolinea la qualità delle iniziative che proponiamo: non vogliamo portare qui mostre pensate da altri, ma produrre contenuti culturali unici che possano poi essere esportati. Proprio la mostra dedicata a Pippi Calzelunghe, ideata qui e chiusa ad aprile, è stata da poco riproposta a Udine su richiesta di quel Comune".

[Michelangelo Pellegrino]

"Avendo seguito il progetto dall'idea iniziale fino all'evento di inaugurazione per vederne lo sviluppo posso dire che il team di CUADRI ETS ha fatto un lavoro fantastico – dice Will Phillips, curatore del Roald Dahl Museum and Story Centre –. Penso che abbiano estrapolato dettagli davvero molto interessanti sulla relazione e sulla collaborazione creativa tra Roald Dahl e Quentin Blake".

Le interviste [video]

Gli orari

L'esposizione resta aperta a Cuneo a ingresso gratuito fino a domenica 25 aprile, dal martedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,30 e il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 19,30.

Visite dedicate alle scuole al mattino su prenotazione: per info e prenotazioni scrivere a spazioinnovazione@crcinnova.it .

Il progetto, realizzato con il contributo di Fondazione Crc e con il sostegno di Generali Cuneo, Acda, Bottero, TesiSquare e Confartigianato Cuneo, si avvale del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo.