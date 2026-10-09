Al Micro Festival Milton di Alba il libro a fumetti "Un diavolo muto - Storie da Gaza". La presentazione con Boban Pesov e Marco Rizzo

Giovedì 15 ottobre alle ore 18:30 a DÖM Spazi Condivisi in via Giacosa 7 ad Alba quinto appuntamento con il Micro Festival Milton – UTOPIE.

Verrà presentato il libro "Un diavolo muto - Storie da Gaza", Tunuè edizioni, saranno presenti gli autori Boban Pesov e Marco Rizzo, illustratori, fumettisti e scrittori.

Il Micro Festival Milton – Utopie è una delle tappe del Tour di questo libro potente e necessario. "Un diavolo muto. Storie da Gaza" è infatti un graphic reportage nato dalle testimonianze raccolte da Emergency nella Striscia di Gaza.

Otto storie a fumetti, scritte da Marco Rizzo, tra i principali autori di graphic journalism italiano, e disegnate da Boban Pesov, Cammamoro, Claudio Stassi, Elena Mistrello, La Tram, Lelio Bonaccorso, Manuele Fior e Simona Binni e con la prefazione di Willie Peyote.

I disegni e le parole che ne escono fuori danno forma alle esperienze di medici, infermieri, pazienti e cittadini. Un'opera corale che restituisce dignità, memoria e voce a chi continua a vivere nel cuore del conflitto.

L'incontro di giovedì sarà dunque un'occasione unica per conoscere il progetto e ascoltare chi lo ha realizzato.

Boban Pesov è nato in Macedonia nel 1988, immigrato di seconda generazione in Italia dal 1996. Cresciuto in Italia, si è diplomato presso il Liceo Artistico Pint Gallizio di Alba e successivamente ha conseguito la laurea in architettura presso il Politecnico di Torino. Inizialmente si è fatto conoscere al grande pubblico con i suoi contenuti creativi su YouTube e successivamente su altre piattaforme come Instagram.

Marco Rizzo, giornalista, sceneggiatore e editor Panini Comics, esordisce con Ilaria Alpi, il prezzo della verità (BeccoGiallo), Premio Micheluzzi come miglior graphic novel. Ha scritto fumetti sulle vite di Mauro Rostagno, Peppino Impastato, Che Guevara, Jan Karski e Marco Pantani, tradotti all'estero e vincitori di numerosi premi