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Eventi | 12 ottobre 2026, 08:08

Torna "Un Sipario tra Cielo e Terra a Borgo San Dalmazzo": quattro domeniche di teatro per bambini e famiglie

Dal 25 ottobre al 6 dicembre 2026 la 24ª edizione della rassegna organizzata da Dispari Teatro, con spettacoli di compagnie professioniste del Teatro Ragazzi

Gli spettacoli si tengono all'Auditorium (Foto archivio)

Gli spettacoli si tengono all'Auditorium (Foto archivio)

Torna a Borgo San Dalmazzo "Un sipario tra cielo e terra a Borgo San Dalmazzo", la rassegna di teatro ragazzi dedicata ai bambini e alle famiglie, giunta quest'anno alla 24ª edizione. In collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e la Fondazione Piemonte dal Vivo, la rassegna propone, da domenica 25 ottobre a domenica 6 dicembre 2026, quattro appuntamenti pomeridiani all'Auditorium Civico, sempre alle ore 17.30. Protagoniste sono compagnie professionali che circuitano sul territorio nazionale, con storie pensate per divertire ed emozionare grandi e piccoli.

Il programma

Domenica 25 ottobre – Apre la rassegna il Teatro del Buratto da Milano con: Teresa che catturò il buio, uno spettacolo per sconfiggere la paura del Buio! Dai 4 anni

Domenica 8 novembre – Si prosegue con Rosaluna e i lupi di Accademia Perduta/Romagna Teatri, da Forlì. Un inno poetico alla libertà di essere se stessi, che si è distinto vincendo il concorso Young Kids al Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea 2025 di Lugano. Dai 3 anni

Domenica 22 novembre – In scena Dispari Teatro con Dolcemiele, ispirato a Matilde di Roald Dahl, ci ricorda che non tutto è come appare. Dai 5 anni.

Domenica 6 dicembre – A chiudere la rassegna sarà Lumache del Teatro Città Murata, da Como,in collaborazione con l'ente Fiera Fredda, uno spettacolo che ci ricorda di celebrare la bellezza del rallentare. Dai 6 anni

Informazioni e biglietti

Tutti gli spettacoli si terranno presso l'Auditorium Civico "Città di Borgo San Dalmazzo"  alle ore 17.30. Biglietto intero: 6 euro. Ridotto: 5 euro per bambini sotto i 10 anni ed enti convenzionati. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni. I biglietti saranno acquistabili in loco a partire da un'ora prima dello spettacolo

Per maggiori informazioni sulla programmazione vai sul sito Dispari Teatro in Rassegne: " Un sipario tra cielo e terra a Borgo San Dalmazzo"
Organizzazione: Paola 389 097 5767 biglietteria@dispariteatro.it


 

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