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Saliceto, successo per il concerto lirico di Larissa Yudina al castello
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Attualità | 23 ottobre 2026, 16:55

Saliceto, successo per il concerto lirico di Larissa Yudina al castello

Le due artiste hanno eseguito arie  da opere liriche, musiche da colonne sonore di film famosi, quali “Summertime” e “C’era una volta il West”e brani musicali della tradizione italiana del “bel canto”

Saliceto, successo per il concerto lirico di Larissa Yudina al castello

Successo al Castello dei Marchesi del Carretto per il Concerto Lirico del Soprano Larissa Yudina, con al pianoforte Saadat Ismailova.

Alla presenza del Sindaco, del Vicesindaco e di alcuni Consiglieri, le due artiste hanno eseguito arie  da opere liriche, musiche da colonne sonore di film famosi, quali “Summertime” e “C’era una volta il West”e brani musicali della tradizione italiana del “bel canto”, quali “O sole mio”, “I’ tu vurria vasà” e “Parlami d’amore, Mariù”.

Tutti i presenti sono stati concordi nel giudicare l’evento di alto livello musicale ed interpretativo.

Le due artiste intervenute hanno infatti un elevato profilo professionale e sono conosciute in tutto il mondo, quali collaboratrici dei più importanti teatri lirici internazionali.

Larissa Yudinaè laureata al Conservatorio di Mosca ed al Conservatorio di Milano ed è stata vincitrice di 9 Concorsi internazionali di musica lirica. Saadat Ismailova è laureata al Consevatorio di Baku, in Azerbaigian.

L’Amministrazione comunale porge un sentito ringraziamento all’ Associazione “Castrum Saliceti” ed alla Locanda “La Dama Bianca” per il supporto organizzativo ed ai Consiglieri comunali che hanno contribuito a realizzare l’evento; un grazie particolare al Consigliere Fabrizio Matta per l'organizzazione ed il fondamentale sostegno, che ha reso possibile questo grande evento culturale per Saliceto

comunicato stampa

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