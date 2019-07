Sospetta collisione fra due velivoli sopra Larche, sul confine Italia-Francia: soccorsi mobilitati

Due velivoli sarebbero entrati in collisione questa mattina, mercoledì 24 luglio, in prossimità di Larche, primo comune francese sulla prosecuzione del SS 21 del colle della Maddalena. La notizia è riportata dal giornale “La Provence”. Ci sarebbero coinvolte tre persone: uno su un mezzo e due sul secondo.



I due velivoli risultano partiti dall’aerodromo di Saint Pons, sono in corso le ricerche da parte della gendarmerie e dei vigili del fuoco francesi, mobilitati con urgenza dalla Prefettura del territorio. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, i soccorsi sono in corso. Non risulta chiuso, al momento, il colle della Maddalena.

AGGIORNAMENTO: ci sono due morti. Per dettagli (CLICCA QUI).