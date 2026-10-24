Lascia la macchina senza freno a mano: attimi di paura a Dronero lungo la discesa che porta al San Camillo

Ha quasi investito una donna. Attimi di paura e pericolo a Dronero questa mattina, sabato 24 ottobre, quando intorno alle ore 11 una macchina parcheggiata senza freno a mano in via XXIV Maggio, di fronte al negozio/macelleria islamico, d’un tratto ha incominciato ad andare giù lungo la discesa. Ha preso sempre più velocità e si è schiantata poi dall’altra parte della careggiata, contro il muro dell’Ospedale Civile San Camillo De’Lellis.



“Stavo attraversando la strada quando, superata la metà, da dietro mi sono vista arrivare addosso una macchina senza l’autista che mi ha sfiorata e per un pelo non mi ha investita - ci racconta la signora che purtroppo si è trovata coinvolta nell’accaduto - Io in quel momento stavo camminando verso il Ponte Vecchio e se non avessi attraversato l’auto mi avrebbe preso in pieno.”



Il muro ma soprattutto una piccola finestra che ha fortunatamente bloccato la gomma anteriore dell’auto, hanno così fermato la sua corsa. Per la donna che stava attraversando ringraziando non ci sono state conseguenze, come anche fortunatamente in quel momento non ci sono state altre persone coinvolte, in una via dove spesso passano anche molti giovani in bici o in monopattino.



Sul luogo sono prontamente intervenuti i Vigili urbani e i Carabinieri.