Incidente stradale a Pollenzo, nel pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio la macchina su cui viaggiavano padre e figlia: T.P. di 31 anni e la bimba di un anno e mezzo sono stati portati all'ospedale di Alba con codice giallo.

Sull'altra auto invece un codice verde.