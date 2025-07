Incidente tra Casalgrasso e Racconigi: tre auto coinvolte

E' delle 19.45 di questa sera, venerdì 4 luglio, l'incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 30 tra Casalgrasso e Racconigi, dove sono rimaste coinvolte tre auto.



Sono ancora sul posto gli operatori di soccorso. Stanno ultimando l'intervento di messa in sicurezza la squadra dei vigili del fuoco di Racconigi a cui si era unita anche quella di Saluzzo, appena rientrata. Non è noto il numero di feriti se non che lo fossero lievemente ed affidati alle cure del servizio di emergenza regionale sanitaria del 118 per le valutazioni di invio in ospedale per eventuali accertamenti.



Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, non interrotta, salvo i rallentamenti per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi.