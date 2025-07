Addio a Carola, la bimba di Roata Rossi affetta da un raro tumore cerebrale

Ore di lutto a Cuneo per la prematura scomparsa della piccola Carola Muscarnera, la bambina di Roata Rossi, affetta da un raro tumore cerebrale, per la quale si era mobilitata l'intera Granda, negli scorsi mesi, attraverso una raccolta fondi lanciata dalla famiglia su GoFundMe, per sostenere le cure di un trattamento innovativo disponibile presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Dal 2021, la piccola lottava con un ependimoma, un raro tumore cerebrale che ha richiesto interventi chirurgici delicati, cicli di chemioterapia, protonterapia, una tracheostomia e un percorso terapeutico estenuante.

La storia di Carola è una storia di coraggio e resilienza, ma anche di amore e speranza. Accanto a lei, una famiglia che non ha mai smesso di lottare.

Per questo era nata anche la campagna “Insieme per Carola – La Speranza è una Cura”, promossa dalla LILT Cuneo odv – (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Cuneo ODV), in stretta collaborazione con la famiglia.

Grazie alla campagna GoFundMe erano stati raccolti oltre 76mila euro, ma purtroppo Carola non ce l'ha fatta.

Negli scorsi giorni l'ultimo aggiornamento da parte dei genitori:

"Purtroppo, le condizioni di Carola sono peggiorate in modo molto rapido. Dopo mesi di speranze, cure, viaggi e lotte quotidiane, i medici ci hanno confermato che non è più possibile procedere con l’intervento che avevamo tanto atteso. La malattia ha corso più veloce di tutti noi.



Carola ora è a casa, circondata dall’amore della sua famiglia, accudita con delicatezza dalle cure palliative. In questo momento, tutto quello che possiamo fare è starle accanto con ogni gesto, ogni parola, ogni carezza. Viviamo ogni giorno insieme a lei come un dono, con gratitudine e presenza.



Vogliamo ringraziare ciascuno di voi, uno per uno. Il vostro affetto, il vostro sostegno economico, i messaggi, le condivisioni, ci hanno dato forza nei momenti più duri e ci hanno permesso di affrontare questo percorso con dignità.



Grazie ai fondi raccolti abbiamo potuto affrontare molte spese mediche e logistiche che sarebbero state per noi insostenibili: viaggi all’estero nella speranza di una soluzione, attrezzature, farmaci e, soprattutto, momenti di gioia per Carola, piccoli sogni realizzati, regali pensati solo per lei, giornate in cui il sorriso riusciva a vincere sul dolore.



La campagna resterà aperta per chi desiderasse continuare a seguirci, ma non ci sono più necessità economiche urgenti: ciò di cui abbiamo più bisogno ora è vicinanza, pensieri buoni, e rispetto per questo tempo intimo e fragile che stiamo vivendo.



Siamo uniti, come sempre, come una famiglia che si tiene per mano anche nella notte più lunga.

E Carola è con noi, come una luce."

Lascia la mamma Eleonora, il papà Antonino e la sorellina Alice.

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 6 luglio alle 17.30 nella Cattedrale di Cuneo dove, lunedì 7 luglio alle 14.30, si svolgeranno i funerali.

La famiglia chiede che eventuali offerte siano devolute per opere di bene in memoria di Carola.