Manette per un 37enne domiciliato al campo nomadi albese: deve scontare 7 anni di carcere per serie di furti commessi in Veneto

Nel primo pomeriggi di ieri, mercoledì 28 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Alba hanno tratto in arresto un uomo sul cui capo pende una condanna in secondo grado per furto aggravato in concorso.



In particolare, i militari di Alba hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria nei confronti di un nomade sinti 37enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, domiciliato al campo nomadi "Pinot Gallizio", il quale dovrà scontare una pena di 7 anni e 6 mesi presso il carcere di Alba poiché ritenuto responsabile dalla Corte d’Appello di Venezia di numerosi furti in abitazione commessi nella provincia di Treviso.



L’arresto fa seguito ad analoga misura emessa nei giorni scorsi a carico di un altro residente del "Gallizio", anch’egli condannato dai giudici veneziani per le stesse azioni delittuose, commesse nel corso del 2018.