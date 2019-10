Revello, aveva aggredito e ferito con una spranga l’allevatore che gli aveva chiesto di abbeverare un toro: condannato a un anno di reclusione

Indispettito perché gli era stato chiesto “con tono padronale” di abbeverare un toro, lo aveva colpito con una spranga di ferro, procurandogli lesioni alla schiena giudicate guaribili in 35 giorni. C.T., di origini rumene, è stato condannato dal tribunale di Cuneo a un anno di reclusione (pena sospesa) e a un risarcimento di 5mila euro per lesioni aggravate. Un gesto che, per il pm Raffaele Delpui, fu “gratuito” e avrebbe potuto avere conseguenze peggiori per l’età della vittima.

L’imputato che nel luglio 2017 lavorava presso un’azienda agricola di Revello, aveva dapprima aggredito il 77enne allevatore suo datore di lavoro, buttandolo a terra con una testata, poi l’aveva colpito con una barra.

L’anziano, costituito parte civile con l’avvocato Marco Camisassi, aveva ricostruito in aula l’episodio: “Stavo facendo un giro nell’allevamento, ho visto un toro che soffiava e ho chiesto a T. da dargli da bere. Lui è sempre stato una persona cattiva. Mi si è lanciato contro, sono caduto e mi ha colpito con la barra. Ancora oggi ‘tribolo’ a camminare”.

“L’ho visto a terra sanguinante, piangeva, non riusciva ad alzarsi”, aveva raccontato un dipendente dell’allevamento. “C.T. teneva in mano una barra”.

L’imputato si è detto innocente: “Non l’ho colpito in alcun modo. E’ caduto da solo. Mi aveva chiesto di pulire un tombino, per questo avevo un tubo in mano, che poi ho riportato davanti all’ufficio. Per il toro gli avevo detto di chiamare il veterinario, ma lui usava sempre quei toni da comando”.

L’avvocato difensore Antonio Vetrone aveva chiesto l’assoluzione o il minimo della pena, invocando l’attenuante della provocazione e sostenendo che la vittima si sarebbe più volte contraddetta, così come il testimone che ha dato tre versioni diverse, ancora dipendente dell’azienda: “Una ricostruzione dei fatti fallace e non univoca, non supportata da riscontri oggettivi. L’imputato invece non ha confermato nulla”.