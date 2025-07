Ladri irrompono nel monastero delle Clarisse a Vicoforte

Si sono introdotti nel monastero delle Clarisse di Vicoforte mentre le sorelle si trovavano alla messa, celebrata dal vescovo, nella Basilica del Santuario per rubare.

I fatti sono avvenuti ieri Mattina, domenica 13 luglio, mentre le Clarisse e la madre superiora erano alla funzione officiata da Monsignor Egidio Miragoli, per la nascita della nuova comunità con le sorelle provenienti da Leivi (GE).

I malviventi sono entrati nel monastero da una porta e hanno messo a soqquadro gli interni dell’edificio. A dare l’allarme , verso le 11, è stato il custode che ha dato l’allarme chiamando il numero di emergenza unico 112.

"Non ci sono parole per commentare un gesto deplorevole commesso in un momento di festa che, per le Sorelle Clarisse, ha un valore storico, violando anche la riservatezza e l'intimità particolare di un monastero di clausura" - afferma il sindaco di Vicoforte, Gian Pietro Gasco.

Stando a una prima ricostruzione si tratterebbe di tre persone con volto coperto da una mascherina chirurgica e cappellino che - alla vista del custode - avrebbero detto di essere ‘carabinieri’, prima di darsi alla fuga. Comprensibilmente scosse le Clarisse per quanto accaduto. Al momento si sta ancora cercando di determinare se sino stati trafugati oggetti o denaro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mondovì che stanno seguendo le indagini, oggi sul posto torneranno i Carabinieri del Nucleo Operativo.