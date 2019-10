Spaccio di hashish e coltivazione di marijuana: tre giovani denunciati dalla Squadra Mobile a Mondovì

Tre giovani italiani sono stati denunciati a Mondovì per detenzione di droga di tipo hashish e per la coltivazione illegale di piante di marijuana, in apposite serre.

Due i servizi della squadra mobile di Cuneo svoltisi nelle giornate di lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre. Come ha spiegato il dirigente della Mobile Pietro Nen, “tutto è nato dallo studio e dal controllo del territorio. L’attività investigativa si è concentrata dove c'era sentore di fermento legato allo spaccio. Al di la del quantitativo sequestrato, ci preme fermare il fenomeno alla partenza soprattutto quando vede coinvolti ragazzi giovani”.

I poliziotti hanno agito in borghese e in pieno giorno.

In particolare, il giorno 30 settembre è finito nei guai un 25enne di Mondovì - L.B le iniziali - perché trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish nonché di un bilancino, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 1.300 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nell’occasione venivano altresì segnalati alla Prefettura due ragazzi, perché trovati in possesso di alcune dosi di cannabis destinate al consumo personale. I giovani, in quanto consumatori di droghe, dovranno intraprendere un percorso riabilitativo.

Il giorno successivo sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria altri due ragazzi (B.G. di 31 anni e M.F di 27) che, all’interno della propria abitazione, coltivavano tre piante di marjuana avvalendosi di una vera e propria serra, dotata di luce artificiale. Nell’occasione veniva altresì rinvenuta, occultata nel ripostiglio un sacchetto contenente circa 30 grammi di marijuana.

I risultati si inseriscono in un’ampia strategia volta al contrasto alla diffusione di sostanze psicotrope, sempre più utilizzate tra i giovani che erroneamente abusano di hashish e marijuana, prodotte con principi di THC sempre più elevati e che sovente vengono mischiate a sostanze chimiche, nell’erronea convinzione di assumere droghe incapaci di creare dipendenza e prive di conseguenze dannose per la salute.