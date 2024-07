Al via la terza stagione teatrale estiva al castello di Ceva

“Saranno tre spettacoli anziché quattro a causa della mancanza di Neri Marcorè per altri impegni della sua tournée. - ha spiegato Alessandra Giovana, direttrice artistica di "In Quinta" che ha presentato la rassegna insieme a Tommaso Rotella, presidente dell'associazione - “Avendo spostato la rassegna a fine luglio per il maltempo, le proposte sono più contenute ma l’idea di “Insoliti Sipari” continua a essere un viaggio di sognatori. Grazie alla famiglia Pallavicino che mette a disposizione una proprietà privata - per un mese - offrendo la fruizione della rassegna teatrale estiva in una location d'eccezione, che viene aperta a tutta la cittadinanza. Speriamo che anche quest’anno possa esserci buon afflusso di pubblico, non solo dai dintorni ma anche dalle altre province e dalla Liguria”.