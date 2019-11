Il volontariato per la giustizia riparativa: incontri formativi con il CSV

La messa alla prova è un istituto introdotto, per gli imputati maggiorenni, con la legge del 28 aprile 2014, n. 6 che prevede lo svolgimento di lavori di pubblica utilità: ovvero una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività. Anche gli Enti del Terzo Settore possono avere questa opportunità.





Per diventare soggetto in cui inserire lavoratori di pubblica utilità occorre sottoscrivere una convenzione presso i tribunali ordinari: la risorsa che viene accolta è senz’altro un’opportunità per le associazioni considerando le spesso dichiarate difficoltà nel reperimento di volontari, ma è essenziale essere ben informati sugli adempimenti obbligatori e le procedure da seguire e sulle mansioni cui i lavoratori di pubblica utilità possono essere adibiti.

In quest’ottica il Centro Servizi Volontariato organizza un incontro informativo a Cuneo giovedì 21 novembre alle ore 18 presso la Sala Varco nell’Auditorium Foro Boario.

Nel corso dell’appuntamento verranno esposte le procedure e gli adempimenti normativi a cui devono attenersi gli ETS interessati a convenzionarsi per accogliere persone che debbano svolgere, su prescrizione del Tribunale, lavori di pubblica utilità (LPU) - L. n.67/14, Regolamento n. 88 D.M. 8/2015 e LPU Art. D.L.VO n. 274/2000).

L’incontro sarà ripetuto a Bra lunedì 28 novembre, sempre alle ore 18, presso la Sala Conferenze G. Arpino.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione sul sito CSV entro il 18 Novembre. Link per iscriversi https://forms.gle/9dm7wAKDDNhyFKCz8